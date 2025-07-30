Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области, говоря, что Россия якобы глушит с территории региона GPS-сигналы. Депутат Государственной думы Андрей Колесник рассказал aif.ru, что могут сделать страны Североатлантического альянса и какой ответ будет РФ.
Страны НАТО могут осуществить полеты стратегической авиации.
Страны НАТО в качестве провокации могут осуществить полеты стратегической авиации рядом с Калининградской областью, рассказал aif.ru Колесник. Он отметил, что пока там летают только самолеты-разведчики.
Кроме того, по его словам, НАТО могут сделать имитацию какого-нибудь залпа, находясь рядом с российской территорией. Также могут совершить запуски ракет вблизи Калининградской области из любой страны вокруг нас — Польша, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Швеция через море, Финляндия.
«Стартанет какая-нибудь ракета-болванка, а мы-то откуда знаем? Внутрь же не сможем на лету к ней залезть. Мы можем не понять, что это провокация, а принять за реальные боевые действия и ответ будет соответствующий», — сказал собеседник издания.
РФ может нанести превентивный удар.
Россия может нанести превентивный удар по странам НАТО, которые угрожают Калининградской области, сказал aif.ru Колесник. По его словам, ответ не заставит себя ждать, уже и учения проводились по этому поводу. Он отметил, что удар может быть и по точкам принятия решения, и по тому, откуда эти возможные ракеты прилетели.
«Может быть, превентивный удар будет, чтобы, так сказать, неповадно было, много слов говорят. Как говорят, длинный язык может повредить шею. Так что как-то надо поаккуратнее им все-таки в выражениях», — добавил парламентарий.
Депутат сообщил, что страны НАТО должны отдавать себе отчет и сначала должны подумать 10 раз перед тем, как что-то сказать или сделать. Колесник отметил, что «они все гавкают, пытаются укусить медведя, но в итоге все это закончится разорванной шкурой собаки».
Россия может ответить на провокации ядерным оружием.
Россия может ответить странам НАТО на провокации против Калининградской области ядерным оружием. По словам депутата, надо понимать, что отвечать на провокации будет вся РФ. Он отметил, что вдруг Москва это серьезно воспримет. Тогда останется не 89 секунд до судного дня, а около 5−10. Поэтому у них должно быть чувство самосохранения, подчеркнул Колесник.
Он добавил, что если, например, Германия решила покончить жизнь самоубийством оригинальным способом, то пусть идет на этот шаг.
«Напоминаю, что у России в арсенале есть любое современное оружие, вплоть до ядерного», — сказал aif.ru собеседник издания.
Сами нарисовали на своих странах мишени.
Страны НАТО нарисовали на себе мишени по собственному желанию, говоря о провокациях против Калининградской области, сообщил aif.ru Колесник. Он отметил, что для него самого является загадкой, для чего они это сделали, потому что им никто никогда не угрожал.
«Чего-то они сами себе напридумывали и теперь сидят в памперсах. Я не знаю, для меня это загадка», — сказал депутат.
Парламентарий также добавил, что, может быть, они испытывают волю президента РФ Владимира Путина, но это зря — «с волей у него все в порядке». При этом Колесник подчеркнул, что если вдруг что-то случится, то у Калининградской области есть, чем себя защитить.