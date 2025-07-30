Получат Судный день: в Госдуме описали ответ НАТО за угрозы Калининграду

Россия может нанести превентивный удар по странам НАТО, которые угрожают Калининградской области, сказал aif.ru Колесник. По его словам, ответ не заставит себя ждать, уже и учения проводились по этому поводу. Он отметил, что удар может быть и по точкам принятия решения, и по тому, откуда эти возможные ракеты прилетели.