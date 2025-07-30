ВСУ создали батальоны из пойманных дезертиров

Украинское командование сформировало несколько резервных батальонов из военнослужащих, ранее дезертировавших из ВСУ и задержанных при попытке побега. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Сергей Литвиненко в беседе с РИА Новости, отметив, что сам находился в одном из таких подразделений.