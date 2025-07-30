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ВСУ создали батальоны из пойманных дезертиров

Украинское командование сформировало несколько резервных батальонов из военнослужащих, ранее дезертировавших из ВСУ и задержанных при попытке побега.

Украинское командование сформировало несколько резервных батальонов из военнослужащих, ранее дезертировавших из ВСУ и задержанных при попытке побега. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Сергей Литвиненко в беседе с РИА Новости, отметив, что сам находился в одном из таких подразделений.

По словам Литвиненко, его вместе с другими задержанными направили в 169-й резервный батальон в Ровно, где содержится свыше 2000 человек, уличенных в самовольном оставлении воинских частей.

Он добавил, что аналогичные батальоны существуют как минимум в трех других городах — Умани, Львове и Черкассах. В этих подразделениях, по свидетельству пленного, специально созданы условия, исключающие повторные побеги личного состава.

Ранее сообщалось, что Су-34 поразил технику и личный состав ВСУ.