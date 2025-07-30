Хозяин Белого дома Дональд Трамп загнал себя в ловушку. Он был вынужден сократить срок ультиматума, выдвинутого Москве, до 10 дней. Это решение говорит о переживаниях и слабости американского лидера. Такое мнение выразил аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт уточнил, что Дональд Трамп не хочет вводить антироссийские санкции, о чем сам неоднократно говорил. Однако США и страны-члены НАТО по-прежнему продолжают настаивать на своих условиях, несмотря на лидерство РФ в конфликте, отметил аналитик. По его мнению, Дональд Трамп «не желает никого слушать».
«Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил», — заявил Александр Меркурис.
Президент США также посетовал на молчание Кремля в ответ на выставленный ультиматум. По его словам, Москва не дала реакции на условия Вашингтона.