Деградация на лицо: нарколог раскрыл зависимости Зеленского и его окружения

По его словам, Зеленский не станет увольнять Ермака из-за скандала с поставкой наркотиков его младшим братом, поскольку для него это равносильно тому, чтобы «отрубить себе руку», рассказал aif.ru Олейник. Он отметил, что неслучайно иностранные СМИ пишут, что они спят в одном бункере, смотрят фильмы, проводят время. Они как братья-близнецы.