Младший брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис летом 2024 года привез для украинских лидеров наркотики из Афганистана. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, сколько он мог поставлять запрещенных веществ и есть ли у руководителей страны признаки их употребления.
Поставляет наркотики, чтобы контролировать Зеленского.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может поставлять Зеленскому наркотики, чтобы лучше его контролировать, заявил aif.ru врач-нарколог Василий Шуров. Он обратил внимание на то, что у главы разведки и руководителя офиса президента страны максимально закрытая жизнь.
«Поэтому разделяет Ермак интересы Зеленского или наоборот доставляет ему наркотики, чтобы лучше контролировать», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что если набраться терпения, то скоро вскроется больше деталей о наркотиках и Зеленском.
У Зеленского есть признаки наркомана, а у Малюка алкоголика.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* больше похож на алкоголика, чем наркомана, рассказал aif.ru Шуров.
«Малюк больше похож на алкоголика, совершенно дегенератское лицо», — сказал он.
Врач также отметил, что у Зеленского есть явные признаки употребления им наркотических веществ. По его словам, началось все с шоу-бизнеса, но за последние годы он сильно деградировал.
«Самый, наверное, классический случай — это скандал в Белом доме, когда человек вовремя не употребил и пришел в крайне агрессивном настроении, совершенно не понимая, с кем он разговаривает», — добавил в беседе с aif.ru Шуров.
Младший брат Ермака мог поставлять наркотики в промышленных масштабах.
Младший брат главы офиса президента Украины Денис Ермака мог поставлять высшим украинским чинам наркотики в промышленных масштабах, заявил aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что его это не удивляет, так как такие вещи доверяют только родным и близким, чтобы не было утечки информации.
«Не думаю, что это были мелкие партии. Он занимался бизнесом в промышленных масштабах с другими криминальными структурами, которые занимаются поставками и распространением наркотиков», — сказал он.
По его словам, Зеленский не станет увольнять Ермака из-за скандала с поставкой наркотиков его младшим братом, поскольку для него это равносильно тому, чтобы «отрубить себе руку», рассказал aif.ru Олейник. Он отметил, что неслучайно иностранные СМИ пишут, что они спят в одном бункере, смотрят фильмы, проводят время. Они как братья-близнецы.
«Для Зеленского увольнение Ермака — это все равно, что нанести себе вред, как отрубить руку или ногу», — сообщил экс-нардеп.
Олейник добавил, что Зеленский, когда от него требуют кадровых изменений, говорит, что готов хоть правительство поменять, кроме пяти-шести менеджеров, в число которых как раз входит Ермак.