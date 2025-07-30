Стало известно о сложном положении для ВСУ еще на одном направлении в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль все ключевые подъездные дороги к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.
Таким образом, ВС РФ лишили ВСУ возможности поставок вооружений в город.
«Мы перерезали основные транспортные артерии, в том числе те, по которым поставляли вооружение и боеприпасы ВСУ и сегодня все, что связано с Часовым Яром, находится под жестким контролем нашей группировки войск», — сказал собеседник агентства.
Депутат также отметил, что большая часть Часова Яра уже находится под контролем российских сил. По словам Водолацкого, дни оккупации города украинскими военными сочтены.
Ранее сообщалось, что российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль под Константиновкой.