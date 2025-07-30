Кроме того, собеседник агентства утверждает, что среди этих наёмников немало лиц с признаками психических расстройств. В плен они попадают крайне редко — как указывается, частично из-за стремления украинского командования избежать репутационных потерь перед странами, откуда они прибыли, а также из-за отсутствия у самих бойцов мотивации, за исключением финансовой. Особенно это, по его словам, касается наёмников из Латинской Америки, численность которых на указанных участках фронта может достигать нескольких десятков, а возможно, и сотен человек.