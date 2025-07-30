На херсонском и запорожском направлениях зафиксировано присутствие иностранных наёмников, включая граждан Великобритании, Канады и США. Об этом сообщили представители российских силовых структур, передаёт ТАСС.
По их данным, среди наёмников также замечены выходцы из Польши, ряда стран Латинской Америки — таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор и Никарагуа. Отмечается, что иностранные бойцы действуют разрозненно, сталкиваются с трудностями во взаимодействии из-за языкового барьера и зачастую плохо ориентированы в поставленных задачах.
Кроме того, собеседник агентства утверждает, что среди этих наёмников немало лиц с признаками психических расстройств. В плен они попадают крайне редко — как указывается, частично из-за стремления украинского командования избежать репутационных потерь перед странами, откуда они прибыли, а также из-за отсутствия у самих бойцов мотивации, за исключением финансовой. Особенно это, по его словам, касается наёмников из Латинской Америки, численность которых на указанных участках фронта может достигать нескольких десятков, а возможно, и сотен человек.
Ранее стало известно, что иностранные наемники, которых ВСУ бросают для усиления обороны Купянска, в том числе выступают в роли «карателей» для украинских военных.