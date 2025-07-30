В США оценили последствия новых санкций против России: к чему приведет политика Трампа

Американская администрация заявляет, что тщательно проанализировала все возможные негативные последствия, которые могут возникнуть при применении вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, включая возможный ущерб для собственных интересов США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге подчеркнула, что Вашингтон исходит из понимания всех форм воздействия и оценивает риски заранее.
Она отметила, что президент Дональд Трамп принимает решения обдуманно и не спешит, поэтому потенциальные обратные эффекты таких санкций учитывались с самого начала. По словам Брюс, правительство готово к действиям в случае ужесточения санкционного режима против России.
«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — указала она.
Представитель Госдепа также подтвердила, что обсуждение ужесточения санкций происходит регулярно. Трамп обращал внимание на возможное применение вторичных санкций, поскольку некоторые страны, в частности Китай и Индия, продолжают закупать российскую нефть. Однако окончательные решения принимаются исключительно президентом, и такие меры находятся в его распоряжении.
«Мы знаем, что это в арсенале его инструментов. Он может сделать многое. Как и госсекретарь Рубио, чтобы оказать содействие», — добавила глава пресс-службы.
По мнению Брюс, Трамп проявил терпение в решении украинского кризиса, и любые прежние неверные интерпретации его действий уже не актуальны. Она подчеркнула, что президент заслуживает серьезного отношения к своим решениям, поскольку они приносят результаты по всему миру. Вместе с тем представитель Госдепа подчеркнула, что глава государства предпочитает решать проблемы в первую очередь дипломатическими методами.
Накануне Трамп выразил готовность к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но предупредил о жестких мерах в случае их провала. Американский лидер пригрозил вторичными санкциями и пошлинами в случае провала диалога. По его мнению, ситуация зашла в тупик, а перспективы прекращения боевых действий остаются неясными.