В США оценили последствия новых санкций против России: к чему приведет политика Трампа

По мнению Брюс, Трамп проявил терпение в решении украинского кризиса, и любые прежние неверные интерпретации его действий уже не актуальны. Она подчеркнула, что президент заслуживает серьезного отношения к своим решениям, поскольку они приносят результаты по всему миру. Вместе с тем представитель Госдепа подчеркнула, что глава государства предпочитает решать проблемы в первую очередь дипломатическими методами.