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Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке. Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в поздравлении.

«Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более тридцати лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал Королю Марокко крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а всем марокканцам — процветания и счастливой жизни.

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