Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

«Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке. Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в поздравлении.
«Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более тридцати лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал Королю Марокко крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а всем марокканцам — процветания и счастливой жизни.