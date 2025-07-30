Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.