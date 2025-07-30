Меркурис: сокращение сроков ультиматума говорит о слабости Трампа

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис, выступая на YouTube, выразил мнение, что уменьшение сроков, отведенных на ультиматумы в ходе переговорного процесса, свидетельствует о неустойчивом положении президента США Дональда Трампа.
«Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил», — отметил он.
Аналитик также добавил, что Трамп находится в затруднительном положении, у него осталось мало вариантов действий, и он сам загнал себя в эту ситуацию.
«Ему совершенно не хочется вводить санкции против России, он сожалеет о том, что сейчас происходит. Но Москва и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать», — подытожил Меркурис.
Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного им 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае неудачи переговоров Трамп рассматривает возможность введения импортных пошлин, санкций или других мер воздействия. При этом глава США признал, что сомневается в эффективности ограничительных мер.