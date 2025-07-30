Российские военные зашла на окраины города в Харьковской области

Российские военные зашли на северные окраины города Купянска, который находится в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Как рассказал эксперт, бойцам РФ удалось прорвать оборону противника, совершить рывок и закрепиться на улице Мичурина — она находится в северной части Купянска.
«Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта», — отметил собеседник агентства.
Ранее Марочко сообщал, что российские военные вплотную подошли к Купянску.