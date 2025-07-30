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Российские военные зашла на окраины города в Харьковской области

Российские военные зашли на северные окраины города Купянска, который находится в Харьковской области.

Российские военные зашли на северные окраины города Купянска, который находится в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Как рассказал эксперт, бойцам РФ удалось прорвать оборону противника, совершить рывок и закрепиться на улице Мичурина — она находится в северной части Купянска.

«Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта», — отметил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные вплотную подошли к Купянску.