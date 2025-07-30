Новосибирцы получили электронные повестки через Госуслуги в 2025 году

В случае неявки в военкомат в указанный срок могут быть применены ограничения, такие как запрет на управление транспортными средствами, ограничение на регистрацию имущества, получение кредитов и регистрацию в качестве ИП. Для получения подробной информации и проверки статуса граждане должны использовать подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Весной 2025 года завершился рекордный призыв, а осенняя кампания начнётся 1 октября и продлится до конца года.