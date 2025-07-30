Новосибирцы получили электронные повестки через Госуслуги в 2025 году

В последнее время жители Новосибирской области начали получать уведомления о постановке на воинский учёт через личный кабинет на портале «Госуслуги». В этих сообщениях указывается факт внесения информации о гражданах в электронный реестр военнообязанных и предлагается запросить выписку для ознакомления с подробностями. Такие уведомления, как сообщается, распространяются по всей России и были подтверждены министерством обороны.
«Электронная повестка, направляемая военным комиссариатом посредством цифровых каналов, является официальным уведомлением о необходимости явиться в военкомат. Данный документ обладает той же юридической силой, что и традиционная бумажная повестка», — пояснили в Минобороны.
В случае неявки в военкомат в указанный срок могут быть применены ограничения, такие как запрет на управление транспортными средствами, ограничение на регистрацию имущества, получение кредитов и регистрацию в качестве ИП. Для получения подробной информации и проверки статуса граждане должны использовать подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Весной 2025 года завершился рекордный призыв, а осенняя кампания начнётся 1 октября и продлится до конца года.