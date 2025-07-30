Котенок: российские бойцы заходят на шахту имени Стаханова в Мирнограде

Российские подразделения штурмуют шахту имени Стаханова в Мирнограде, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые подразделения со стороны Новоэкономического заходят на шахту им. Стаханова. Севернее — бои в Красном Лимане, наши группы замечены в районе шахт “Родинская” и “Краснолиманская”», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении войск РФ к населенным пунктам Московское и Проминь от Гродовки и дамбы Миролюбовского ставка.
Ранее стало известно о заходе российских военных на центральную обогатительную фабрику в Мирнограде.