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Котенок: российские бойцы заходят на шахту имени Стаханова в Мирнограде

По информации военкора, группы российских военных замечены также в районе шахт «Родинская» и «Краснолиманская».

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения штурмуют шахту имени Стаханова в Мирнограде, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые подразделения со стороны Новоэкономического заходят на шахту им. Стаханова. Севернее — бои в Красном Лимане, наши группы замечены в районе шахт “Родинская” и “Краснолиманская”», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении войск РФ к населенным пунктам Московское и Проминь от Гродовки и дамбы Миролюбовского ставка.

Ранее стало известно о заходе российских военных на центральную обогатительную фабрику в Мирнограде.