Кто и откуда: в Казахстане обновили данные по трудовым мигрантам

В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.