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Кто и откуда: в Казахстане обновили данные по трудовым мигрантам

По состоянию на 1 июля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 820 иностранных граждан. Такие данные озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Так, по данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 562 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2 340 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 4 060 и 1 167 человек, соответственно.

Также известно, что на сезонные работы привлечены 2 874 человека, а в рамках корпоративного перевода — 3 817 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 882 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 352 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Пресс-служба МТСЗН РК

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства — 5 160 чел.,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2 902 чел.,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 347 чел.,
  • обрабатывающей промышленности — 1 178 чел.

Примечательно, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  1. Китай — 5 463 чел.,
  2. Узбекистан — 2 477 чел.,
  3. Индия — 1 097 чел.,
  4. Турция — 1 071 чел.

В Минтруда пояснили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.