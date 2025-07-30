Трамп заявил о краже Эпштейном девушек из спа-салона в его гольф-клубе

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Джеффри Эпштейн «похитил» Вирджинию Джуффре и других молодых женщин, которые работали в спа-салоне в его клубе Мар-а-Лаго, сообщает ABC News.
«Людей забирали из спа и предлагали им работу. Иными словами, они исчезали», — заявил Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One, возвращаясь из Шотландии в Вашингтон.
«Другие люди выражали недовольство: “Этот молодой человек уводит людей из спа”. Я об этом не знал», — продолжил Трамп.
«Когда я узнал об этом, я сказал ему: “Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то из спа или нет”. Я не хочу, чтобы он уводил людей. И с ним всё было в порядке. Но вскоре после этого он снова это сделал, и я сказал ему: “Уходи”, — заключил президент США.
В ходе беседы у Трампа спросили, была ли среди этих женщин Джуффре — обвинительница Эпштейна, которая покончила с собой в апреле этого года в возрасте 41 года. Джуффре утверждала, что Гислейн Максвелл, когда ей было 17 лет, завербовала её для работы в раздевалке в Мар-а-Лаго в 2000 году. По словам Джуффре, Максвелл привела её в дом Эпштейна на массаж. Однако Максвелл отрицает эти обвинения.
«Я не знаю. Думаю, она работала в спа-салоне. Да, он её украл. И, кстати, у неё не было к нам никаких претензий, вообще никаких», — ответил Трамп.
Ранее Дональд Трамп, комментируя обвинения в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, заявил, что прекратил с ним общение, когда тот переманил его сотрудников.