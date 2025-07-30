Трамп заявил о краже Эпштейном девушек из спа-салона в его гольф-клубе

«Когда я узнал об этом, я сказал ему: “Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то из спа или нет”. Я не хочу, чтобы он уводил людей. И с ним всё было в порядке. Но вскоре после этого он снова это сделал, и я сказал ему: “Уходи”, — заключил президент США.