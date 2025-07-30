Пленный Литвиненко: ВСУ создают подразделения из пойманных дезертиров

«Меня и половину ещё ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части. — Прим. Life.ru)», — рассказал пленный.