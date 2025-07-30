В Крыму ответили на провокационное предложение США о выкупе Командорских островов: Константинов выдвинул встречное предложение

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене», — заявил Константинов.