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В Крыму ответили на провокационное предложение США о выкупе Командорских островов: Константинов выдвинул встречное предложение

Константинов предложил США продать РФ Аляску по рыночной стоимости.

Источник: Комсомольская правда

Председатель крымского парламента Владимир Константинов выступил с неожиданным предложением в ответ на заявление американского военного о возможной покупке Командорских островов. В комментарии РИА Новости политик заявил, что США могли бы продать России Аляску по рыночной стоимости, чтобы частично сократить свой государственный долг.

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене», — заявил Константинов.

Он подчеркнул историческую связь России с регионом, напомнив, что Аляска была открыта и освоена русскими.

Поводом для такого заявления стала статья подполковника армии США Джеффри Фрица в издании Breaking Defense. Американский офицер, проходящий службу в Эстонии, предложил рассмотреть возможность приобретения Командорских островов для отслеживания китайских подводных лодок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила подобные идеи, напомнив, что в России продажа Родины считается тяжким преступлением.

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