В Узбекистане появится университет военной безопасности и обороны — новые реформы

Согласно предложениям, на базе Академии Вооруженных Сил создадут Университет военной безопасности и обороны Республики Узбекистан. В состав университета войдут все военные образовательные учреждения Министерства обороны — 5 институтов, Высшая школа подготовки сержантов и Школа по подготовке специалистов авиации и беспилотных летательных аппаратов в статусе институтов.