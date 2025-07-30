В Узбекистане появится университет военной безопасности и обороны — новые реформы

Презентация прошла в рамках исполнения поручения, которое было дано на заседании Совета безопасности, состоявшемся 21 февраля текущего года.
Так, на основе изучения опыта более 20 зарубежных стран была разработана новая национальная модель, предусматривающая комплексную модернизацию военного образования в республике.
Согласно предложениям, на базе Академии Вооруженных Сил создадут Университет военной безопасности и обороны Республики Узбекистан. В состав университета войдут все военные образовательные учреждения Министерства обороны — 5 институтов, Высшая школа подготовки сержантов и Школа по подготовке специалистов авиации и беспилотных летательных аппаратов в статусе институтов.
Созданная централизованная вертикальная система будет способствовать усилению потенциала войск, расширению дуального образования и широкому внедрению результатов научных исследований в практику.
В Высшей школе подготовки сержантов внедрят новую систему развития лидерских качеств, совершенствования их навыков использования современного оружия и новых тактических приемов.
Кроме того будет запущена гибридная модель «2+2» для обучения по узким специальностям. Среди студентов второго курса гражданских вузов начнут производить отбор курсантов по 18 специальностям, таким как психолог, связист, снабженец и кладовщик.
Для курсантов-выпускников будет учреждена Государственная стипендия Верховного Главнокомандующего. Ее обладатель сможет без экзаменов поступить в магистратуру военного вуза.
Вводится практика выдачи двойного диплома — о гражданской и военной профессии — выпускникам высших военных учебных заведений по 36 направлениям образования. Это позволит военнослужащим продолжить активную деятельность и после службы.
Вместе с тем военные педагоги будут проходить обучение в ведущих зарубежных странах.
Президент одобрил предложения и дал поручения по практической реализации.