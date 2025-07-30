Губернатор Красноярского края встретился с застройщиками для обсуждения перспектив жилищного строительства

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел рабочую встречу с представителями строительных компаний, на которой обсуждались перспективы жилищного строительства в регионе. В первые шесть месяцев текущего года в Красноярском крае было введено в эксплуатацию более 720 тысяч квадратных метров жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К 2025 году планируется строительство более 1 миллиона квадратных метров жилья.