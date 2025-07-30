Губернатор Красноярского края встретился с застройщиками для обсуждения перспектив жилищного строительства

Об этом рассказали в Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел рабочую встречу с представителями строительных компаний, на которой обсуждались перспективы жилищного строительства в регионе. В первые шесть месяцев текущего года в Красноярском крае было введено в эксплуатацию более 720 тысяч квадратных метров жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К 2025 году планируется строительство более 1 миллиона квадратных метров жилья.
В ходе встречи губернатор подчеркнул важность комплексного подхода к развитию территорий, чтобы сделать населенные пункты современными и удобными для жителей. Он отметил, что новые микрорайоны должны быть обеспечены не только необходимой социальной инфраструктурой, но и благоустроенными общественными пространствами.
Губернатор заявил о намерении увеличивать градостроительный потенциал и подчеркнул необходимость нахождения баланса между индивидуальной жилой застройкой и строительством многоквартирных домов. Он также акцентировал внимание на важности тщательного анализа мест для строительства и продумывания транспортных потоков и других аспектов.
По итогам встречи губернатор поручил Правительству разработать региональную программу развития жилищного строительства до 2036 года с целью выполнения государственной задачи по вводу жилья в рамках национальных проектов.