Игорь Кобзев подал документы для регистрации на выборы губернатора Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 30 июля, первым из шести кандидатов подал в избирательную комиссию документы для регистрации на выборы губернатора Иркутской области. Игорь Кобзев в том числе представил на регистрацию подписи депутатов и глав муниципалитетов региона (это так называемый «муниципальный фильтр», который должны пройти все заявившиеся кандидаты — прим. ред.), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Избирком региона.
Добавим, что по закону кандидаты от политических партий должны получить не менее 239 подписей в поддержку своего выдвижения от депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцы дополнительно должны собрать более 9 тысяч подписей избирателей.
«Для меня важно, чтобы выборы губернатора Иркутской области прошли в честной конкурентной борьбе. Поэтому в интересах прежде всего жителей Приангарья предлагаю всем кандидатам в главы региона подписать меморандум за честные выборы. И потом исполнять его», — сообщил Игорь Кобзев.
По результатам проверки документов избирательная комиссия Иркутской области примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.
«Сегодня у нас последний день представления документов кандидатов на выборы губернатора Иркутской области. У избирательной комиссии Иркутской области — 10 дней на то, чтобы проверить подписные листы с подписями депутатов, глав, мэров, оценить полностью пакеты документов всех кандидатов. В течение этого срока мы должны будем принять решение о регистрации либо об отказе. К 8 августа определится окончательный список претендентов на должность губернатора региона», — пояснил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Добавим, что также документы для регистрации на выборы губернатора Приангарья подал Виктор Галицков, выдвинутый партией ЛДПР. Он также представил в облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав.
Напомним, выборы губернатора Иркутской области пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. Помимо действующего главы региона Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», документы о выдвижении представили еще пять кандидатов: Сергей Левченко от КПРФ, Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия — За правду») и два самовыдвиженца: Сергей Гагаркин и Александр Плескач.