Игорь Кобзев подал документы для регистрации на выборы губернатора Иркутской области

«Сегодня у нас последний день представления документов кандидатов на выборы губернатора Иркутской области. У избирательной комиссии Иркутской области — 10 дней на то, чтобы проверить подписные листы с подписями депутатов, глав, мэров, оценить полностью пакеты документов всех кандидатов. В течение этого срока мы должны будем принять решение о регистрации либо об отказе. К 8 августа определится окончательный список претендентов на должность губернатора региона», — пояснил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.