WP: Трамп пошел на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки

Накануне Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином до конца года. «Он [Си Цзиньпин] хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что [она состоится] до конца года», — заявил президент США.