Правила выборов глав городов в Приморье изменили: какая теперь будет система

«Глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из двух кандидатов, представленных губернатором Приморского края, и возглавляет местную администрацию», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Новая система будет выглядеть так: политические партии смогут предложить кандидатуры на пост главы города губернатору. Из них он выберет двоих и передаст информацию депутатам — финальный выбор будут делать именно они.
Как отметил заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат Текиев, новая система позволит значительно экономить бюджет муниципалитетов. Кроме того, вертикаль власти сможет работать более эффективно.
«Депутатов представительного округа люди выбирали, соответственно, каждый депутат имеет право представлять интересы своих избирателей. Поэтому мы демократичность, выборность здесь не нарушаем. Но мы экономим деньги и даем возможность губернатору больше полномочий для управления краем, для того, чтобы в конечном итоге людям было комфортно жить в том или ином муниципальном округе», — отметил Джамбулат Текиев.
Во Владивостоке последний мэр, который победил на прямых выборах, — Игорь Пушкарев. Остальных градоначальников избирали путем конкурсных процедур: депутаты думы выбирали сами из тех кандидатов, которые подали заявки.
Напомним, в этом году на Дальнем Востоке пройдут губернаторские выборы. Избирать будут глав Камчатки и Еврейской автономии.