Правила выборов глав городов в Приморье изменили: какая теперь будет система

«Депутатов представительного округа люди выбирали, соответственно, каждый депутат имеет право представлять интересы своих избирателей. Поэтому мы демократичность, выборность здесь не нарушаем. Но мы экономим деньги и даем возможность губернатору больше полномочий для управления краем, для того, чтобы в конечном итоге людям было комфортно жить в том или ином муниципальном округе», — отметил Джамбулат Текиев.