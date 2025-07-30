Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВХ»: ВСУ больше не могут удерживать оборону к востоку от Северска

По информации источников канала, украинские военные вынуждены отступать под натиском войск РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска потеряли способность удерживать оборону к востоку от города Северск в ДНР. На это указывает активное продвижение российских подразделений на данном участке, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Российские силы продвинулись на широком участке … восточнее Северска. Зеленая зона свидетельствует о потере ВСУ способности удерживать оборону», — говорится в публикации.

Сообщается, что под натиском войск РФ украинские военные вынуждены отступать в связи с невозможностью стабилизации линии обороны.

В материале не исключается возможность скорого выхода российских бойцов к ключевым путям снабжения ВСУ на данном направлении при сохранении нынешнего темпа продвижения.

Ранее стало известно о потере ВСУ тактически важных высот в районе Северска.