«ВХ»: ВСУ больше не могут удерживать оборону к востоку от Северска

Украинские войска потеряли способность удерживать оборону к востоку от города Северск в ДНР. На это указывает активное продвижение российских подразделений на данном участке, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Российские силы продвинулись на широком участке … восточнее Северска. Зеленая зона свидетельствует о потере ВСУ способности удерживать оборону», — говорится в публикации.
Сообщается, что под натиском войск РФ украинские военные вынуждены отступать в связи с невозможностью стабилизации линии обороны.
В материале не исключается возможность скорого выхода российских бойцов к ключевым путям снабжения ВСУ на данном направлении при сохранении нынешнего темпа продвижения.
Ранее стало известно о потере ВСУ тактически важных высот в районе Северска.