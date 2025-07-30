Америке предложили продать России один из штатов для погашения огромного госдолга

Аляска — это крупнейший штат США, расположенный на северо-западе страны, граничащий с Канадой и омываемый Тихим океаном, Беринговым морем и Северным Ледовитым океаном. В 18 веке Аляска была частью Российской Америки, когда она находилась под контролем Российской империи. Русские исследователи и колонисты начали осваивать этот регион, добывая морских животных и устанавливая торговые посты. Однако в 1867 году Россия продала Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов, что на тот момент воспринималось как невыгодная сделка.