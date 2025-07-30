По мнению Константинова, вырученные средства могли бы быть направлены на частичное погашение государственного долга США. Он напомнил, что Аляска в свое время была продана Америке по заниженной цене, и теперь Россия готова выкупить её по справедливой оценке.
Константинов, комментируя предложение Фрица, подчеркнул, что США не имеют исторической связи с Командорскими островами, в отличие от Аляски, которая была открыта и освоена русскими исследователями. Он выразил мнение, что американцам стоит довольствоваться уже имеющейся территорией, в частности Аляской. Что касается госдолга страны, то по состоянию на 30 апреля 2025 года он составлял 36,79 трлн долларов.
Аляска — это крупнейший штат США, расположенный на северо-западе страны, граничащий с Канадой и омываемый Тихим океаном, Беринговым морем и Северным Ледовитым океаном. В 18 веке Аляска была частью Российской Америки, когда она находилась под контролем Российской империи. Русские исследователи и колонисты начали осваивать этот регион, добывая морских животных и устанавливая торговые посты. Однако в 1867 году Россия продала Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов, что на тот момент воспринималось как невыгодная сделка.
Напомним, что подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Этот архипелаг, расположенный в северной части Тихого океана, состоит из четырёх островов и административно относится к Алеутскому району Камчатского края. Есть мнение, что США нацелились на эти территории из-за их стратегического значения.