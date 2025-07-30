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В Румынии опровергли информацию о начале военных операций на Украине

Румынское МВД опубликовало заявление, в котором предупредило о распространении в социальных сетях поддельного видео с премьером Илие Боложаном. В ролике ложно утверждается, что глава правительства объявляет о вступлении страны в военные действия на территории Украины в сентябре текущего года.

Источник: Life.ru

Ведомство отметило, что данный материал смонтирован с помощью искусственного интеллекта и используется для целенаправленного введения общественности в заблуждение. Официальный аккаунт МВД в Facebook* указал, что премьер не делал подобных заявлений, а Румыния не намерена участвовать в конфликте.

А ранее четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии. Всего румынские военные засекли 12 воздушных объектов, они находились на территории Незалежной к северу от границы. Четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.