В Румынии опровергли информацию о начале военных операций на Украине

А ранее четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии. Всего румынские военные засекли 12 воздушных объектов, они находились на территории Незалежной к северу от границы. Четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным.