Вячеслав Федорищев: «Хотели возвращать “Ростеху” по 100 млн руб. в месяц»

«Мы с огромным уважением относимся к “Ростеху” и лично к Сергею Викторовичу Чемезову, который поддерживал команду в самые сложные времена. Одна из моих задач — восстановить справедливость, вернуть займ, которому много лет. Мы вернем, но не потому, что у нас конфликт с “Ростехом”. Нет. Просто неправильно, когда ты что-то должен был отдать и этого не сделал. Над командой висит этот дамоклов меч», — отметил губернатор.
Долг перед «Ростехом» также «редфлаг» для потенциальных спонсоров: долг в миллиард рублей вызывает много вопросов. Бюджет клуба 2,3 млрд руб., но долг оплачивается отдельно. При этом, финансовое состояние команды стабильное: все обеспечены зарплатами.
«У клуба два учредителя. Есть правительство Самарской области и есть частные лица. Мы хотели возвращать по 100 млн в месяц с января, но коллеги из “РТ-Капитал” пошли по своей процедуре в суд. Поэтому пока мы остановили процесс. Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег. Когда пройдут все инстанции, как скажет суд — мы так и отдадим. Мы всегда за справедливость, а судебная система позволяет четко все определить», — отметил Вячеслав Федорищев.
Напомним, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «РТ-Капитал» о взыскании с ФК «Крылья Советов» долга в размере 923 млн рублей. В компании объяснили решение обратиться в суд тем, что клуб с 2016 г. не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Руководство «Крыльев» предлагало мировое соглашение.