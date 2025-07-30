Вячеслав Федорищев: «Хотели возвращать “Ростеху” по 100 млн руб. в месяц»

«У клуба два учредителя. Есть правительство Самарской области и есть частные лица. Мы хотели возвращать по 100 млн в месяц с января, но коллеги из “РТ-Капитал” пошли по своей процедуре в суд. Поэтому пока мы остановили процесс. Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег. Когда пройдут все инстанции, как скажет суд — мы так и отдадим. Мы всегда за справедливость, а судебная система позволяет четко все определить», — отметил Вячеслав Федорищев.