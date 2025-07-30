Пекин «послал» Трампа: Китай не откажется от российской нефти

Китайская сторона дала жесткий отпор американскому давлению, отказавшись прекращать импорт нефти из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты прошедших переговоров.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что представители КНР во время встречи чётко обозначили свою позицию: Пекин намерен отстаивать энергетическую независимость и продолжит сотрудничество с Москвой в нефтяной сфере, несмотря на угрозу введения Соединёнными Штатами суровых торговых ограничений.
По словам американского министра, китайская делегация подчеркнула, что вопросы энергетических поставок — это внутренняя компетенция КНР, и Пекин будет самостоятельно определять, с кем и на каких условиях вести закупки. Китай напомнил, что является независимым государством с собственными стратегическими интересами в энергетике.
Бессент также отметил, что позиция китайцев была предельно жёсткой: они дали понять, что готовы пойти на крайние меры, включая оплату 100-процентных пошлин, лишь бы не поступиться принципами суверенитета. По его словам, китайское руководство крайне болезненно воспринимает любые попытки вмешательства во внутренние дела страны.
В ходе переговоров, прошедших в Стокгольме, американская делегация сделала акцент на новом законопроекте, рассматриваемом в Конгрессе, который, если его подпишет Дональд Трамп, предоставит Белому дому полномочия вводить пошлины до 500% на поставки нефти из России, подпадающей под санкции.
Как подчеркнул Бессент, любая страна, решившая продолжать закупки российской нефти в обход санкций, должна быть готова к столь радикальным мерам со стороны США. Это касается в первую очередь КНР, которая является крупнейшим импортером российских энергоресурсов.
Кроме того, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Пекин активно импортирует нефть из Ирана, также находящегося под санкциями, и продолжает поставлять в Россию продукцию двойного назначения на сумму, превышающую 15 миллиардов долларов. По утверждению США, эти поставки играют немалую роль в поддержке военных действий России на Украине.
Бессент сообщил, что во время встречи предупредил вице-премьера КНР Хэ Лифэна о том, что подобная политика наносит ущерб имиджу Китая в Европе. Американская сторона считает, что тесное сотрудничество Пекина с Москвой воспринимается в ЕС как фактическое содействие затяжному конфликту у границ Европейского союза.
Несмотря на взаимные претензии, в ходе переговоров Пекин и Вашингтон достигли договоренности о продлении действия временного торгового перемирия ещё на 90 суток. По словам главного переговорщика от КНР Ли Чэнгана, раунд обсуждений завершился соглашением, которое позволит сохранить статус-кво в вопросе взаимных тарифов.
Китайский представитель охарактеризовал диалог как открытый и предметный, отметив, что стороны договорились поддерживать тесный контакт и в дальнейшем, чтобы сглаживать острые противоречия и избегать торговой эскалации.
Напомним, что ранее обсуждалась возможность введения вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией, в том числе против Китая. Однако пока не поступило официальной информации о том, поднимался ли этот вопрос в ходе переговоров в Стокгольме.