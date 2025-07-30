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Российские войска вошли в Купянск. Военная операция, день 1253-й

ВС РФ зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. По данным Reuters, Китай отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов, страна готова к возможным санкциям в виде 100%-ных пошлин со стороны Вашингтона. В Москве супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор данных об объектах Минобороны для украинских спецслужб, за сведения россиянам заплатили $240. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:47 ⚡️В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате взрыва повреждены остекление около десяти квартир и фасад здания, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:32 Украинцы смогут жить в США до окончания боевых действий, заверил американский президент Дональд Трамп.

08:24 По данным Reuters, Китай фактически отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов. Страна намерена защищать свой энергетический суверенитет. При этом американцы могут ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.

08:17 В Москве россиян-супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор сведений о ряде объектов Минобороны. За эту деятельность украинские спецслужбы заплатили им $240.

«Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга — 42-летнего Павла Коротича. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

08:13 ❗️Российские войска зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1253-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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