Российские войска вошли в Купянск. Военная операция, день 1253-й

ВС РФ зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. По данным Reuters, Китай отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов, страна готова к возможным санкциям в виде 100%-ных пошлин со стороны Вашингтона. В Москве супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор данных об объектах Минобороны для украинских спецслужб, за сведения россиянам заплатили $240. «Газета.Ru» ведет хронику событий.