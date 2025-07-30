Денис Паслер встретился с министром юстиции РФ Константином Чуйченко: что обсуждали

«На рабочей встрече с Константином Анатольевичем обсудили ход ремонтных работ в здании, где будет размещено Главное управление Минюста РФ в Свердловской области, а также поддержку подведомственных федеральному министерству служб и учреждений», — отметил Денис Паслер в своем официальном телеграм-канале.
Визит министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) подчеркнул значимость региона в формировании профессионального юридического сообщества страны. Вуз, известный сильными педагогическими традициями, продолжает готовить высококлассных специалистов, чей вклад в развитие правовой системы России трудно переоценить.
Особое внимание в ходе визита было уделено установке памятника Сергею Алексееву — выдающемуся выпускнику университета, одному из авторов Конституции РФ. В 2023 году исполнилось 100 лет со дня его рождения, и сегодня его наследие служит ориентиром для молодых юристов, демонстрируя высочайшие стандарты профессионализма, принципиальности и служения праву.
Кроме того, ключевыми темами рабочей встречи стали текущий ремонт здания для Главного управления Минюста РФ в Свердловской области, а также вопросы поддержки подведомственных служб и учреждений.
«У нас много общих задач, которые касаются защиты интересов свердловчан. Благодарю Константина Анатольевича за эффективное взаимодействие с регионом по всем направлениям», — заключил Денис Паслер по итогам встречи.
«ФедералПресс» сообщал, что врио губернатора Свердловкой области Денис Паслер привлек внимание к обеспечению безопасности школьников региона, которую нужно обеспечивать круглогодично, а не только во время массовых мероприятий или праздников.