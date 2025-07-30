Денис Паслер встретился с министром юстиции РФ Константином Чуйченко: что обсуждали

Особое внимание в ходе визита было уделено установке памятника Сергею Алексееву — выдающемуся выпускнику университета, одному из авторов Конституции РФ. В 2023 году исполнилось 100 лет со дня его рождения, и сегодня его наследие служит ориентиром для молодых юристов, демонстрируя высочайшие стандарты профессионализма, принципиальности и служения праву.