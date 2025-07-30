Politico: США проигрывают в борьбе с Китаем из-за политики Трампа

Он обратил внимание на крупнейшее в истории наращивание Китаем военного потенциала, а также впечатляющие экономические, научные и технологические достижения Поднебесной. Как указал автор статьи, 70% стран мира сейчас торгуют с Китаем больше, чем с США. Даалдер напомнил слова Трампа, который сказал, что Соединенные Штаты могут быть большим универмагом, однако продаваемые в нем товары, а также в магазинах по всему миру, сделаны в Китае.