Politico: США проигрывают в борьбе с Китаем из-за политики Трампа

США проигрывают Китаю в гонке на мировой арене из-за принятия американским лидером Дональдом Трампом шагов, которые напрямую играют на руку Пекину, ослабляя способность Вашингтона конкурировать. Такое мнение выразил бывший постпред США при НАТО, обозреватель газеты Politico Иво Даалдер.
Он обратил внимание на крупнейшее в истории наращивание Китаем военного потенциала, а также впечатляющие экономические, научные и технологические достижения Поднебесной. Как указал автор статьи, 70% стран мира сейчас торгуют с Китаем больше, чем с США. Даалдер напомнил слова Трампа, который сказал, что Соединенные Штаты могут быть большим универмагом, однако продаваемые в нем товары, а также в магазинах по всему миру, сделаны в Китае.
20 лет назад США опережали КНР в 60 из 64 областей передовых технологий, важнейших для энергетики, обороны, вычислительной техники и биотехнологий. Сейчас КНР лидирует в 57 сферах таких технологий.
При этом Китай догоняет в областях, где США сохраняют лидерство, включая ИИ и квантовые вычисления. Запуск китайской модели DeepSeek потряс сообщество ИИ своей скоростью и сложностью. Следующее поколение DeepSeek, может превзойти самые передовые модели OpenAI и других американских компаний.
Союзники США в Северной Америке, Европе и Азии все больше опасаются, что объявленная Трампом политика «Америка прежде всего» ставит их на последнее место. Им приказали платить 15% или более пошлин, защищать самих себя, и, как в случае Канады и Дании, отдать территории. Обозреватель подчеркивает, что это вынуждает их сближаться и сокращать военные, экономические и политические связи с США.
Даалдер подчеркнул, что урезание администрацией Трампа на треть федерального финансирования фундаментальных исследований, блокирование исследовательских грантов ведущим университетам США и ужесточение иммиграционных правил для иностранных студентов и ученых привели к тому, что 75% ученых в США хотят покинуть страну и работать за рубежом.
«Это не просто выстрел себе в ногу — это выстрел себе в голову», — уверен Даалдер.
Ранее сообщалось, что США могут уменьшить численность войск в Европе на 30%.