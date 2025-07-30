Красноярский противотуберкулезный диспансер получил нового главного врача

В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере № 1 назначена новая руководительница. Ею стала Анна Нестеренко, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификации и заслуженный врач Российской Федерации.
С марта 2025 года Нестеренко исполняла обязанности главного врача, а теперь официально утверждена на этой должности, что подтвердили в Министерстве здравоохранения региона.
Анна Нестеренко окончила Красноярский медицинский институт и прошла интернатуру по лечебному делу. С 1996 по 2000 год она работала участковым терапевтом в городской поликлинике № 8 Красноярска, а с 2001 года — врачом-фтизиатром в краевом противотуберкулезном диспансере, где занимала должности заведующей отделением и заместителя главного врача по медицинской части.
В министерстве отметили, что Нестеренко происходит из уникальной медицинской династии: её бабушка и мама также были врачами-фтизиатрами в этом же диспансере. В качестве заместителя главного врача она активно участвовала в реорганизации противотуберкулезной службы края. В 2015 году по распоряжению правительства Красноярского края была создана единая организация, объединившая все городские и районные туберкулезные больницы, диспансеры и два детских противотуберкулезных санатория. Эта новая структура позволила внедрить современные подходы в лечении и диагностике, а также улучшить качество и доступность медицинской помощи для пациентов. За последние десять лет заболеваемость всеми формами туберкулеза снизилась на 56%, составив в 2024 году 39 случаев на 100 тысяч населения.
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