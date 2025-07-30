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Котенок: боевики ВСУ отошли из Панковки с большими потерями

По информации военкора, село перешло под контроль российских войск.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные понесли большие потери при отступлении из села Панковка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Панковка … перешла под наш контроль. Противник отошел из нее с большими потерями», — написал он.

Котенок сообщил также о боях в северной и западной частях находящегося восточнее Панковки села Владимировка и в окрестностях Шахова.

По информации военкора, боевые действия ведутся также в Никаноровке и в районе станции Мерцалово к югу от этого села.

Напомним, сообщения о том, что российские бойцы выбили украинских военных из Панковки, появились на прошлой неделе. Сообщалось о закреплении военнослужащих РФ на территории села.