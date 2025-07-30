Главные новости 30 июля 2025 года

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения на полуостров обрушилось цунами. В результате природных явлений произошло подтопление территорий, несколько человек обратились за медицинской помощью.