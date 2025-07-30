Главные новости 30 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 июля 2025.
Трамп назначил дедлайн для России по достижению мира на Украине
Президент США Дональд Трамп установил срок 10 дней для Москвы для урегулирования конфликта с Киевом. Политик высказал мнение, что российский президент Владимир Путин заинтересован в продолжении военных действий. После окончания установленного периода Трамп пообещал ввести «пошлины и прочее».
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения на полуостров обрушилось цунами. В результате природных явлений произошло подтопление территорий, несколько человек обратились за медицинской помощью.
В Белом доме оценили последствия новых санкций против РФ для США
Администрация Трампа просчитала риски введения антироссийских санкций. Об этом заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. Она уточнила, что, принимая решение об очередных рестрикциях для России, в Вашингтоне учли негативные последствия от них для экономики США.
Нетаньяху обвинил Стармера в «поощрении терроризма»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил главу британского правительства Кира Стармера в «поощрении чудовищного терроризма» движения ХАМАС после того, как Лондон анонсировал признание Палестины. Нетаньяху предупредил, что джихадистское государство может стать угрозой для Британии.
Захарова подвергла критике позицию США по Палестине
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление сотрудницы Госдепа США Тэмми Брюс о том, что конференция ООН по урегулированию конфликта Палестины и Израиля оскорбляет США. Захарова уточнила, что военная помощь Украине оскорбляет жертв Донбасса и солдат Красной Армии — союзников США.