Багдасаров назвал главные риски для РФ после американской «приватизации» Зангезурского коридора

Что касается перспектив появления в регионе баз НАТО, то, по мнению Багдасарова, вопрос состоит не в том, появятся такие базы или нет, а в том — когда они появятся. Он считает, что Шушинская декларация, подписанная между Турцией и Азербайджаном, уже подразумевает тесное военное сотрудничество Баку и Анкары. «Предполагается, что вооружённые силы Азербайджана будут насыщаться советниками, инструкторами турецкими и что Азербайджан будет переходить на стандарты турецкой армии. А, извините, что такое стандарты турецкой армии? Это стандарты НАТО, и они сейчас везде там присутствуют», — сказал Багдасаров.