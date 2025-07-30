Багдасаров назвал главные риски для РФ после американской «приватизации» Зангезурского коридора

Политика США, Британии и Турции направлена на выдавливание России из Южного Кавказа и на военное освоение этого региона, включая территорию Азербайджана, Армении и Грузии. Так считает руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока Семён Аркадьевич Багдасаров.
Как сказал он в эфире радиостанции «Вести ФМ», реализация проекта «Зангезурского коридора», о котором фактически договорились Азербайджан, Армения, Турция и США, несет серьезные долговременные риски безопасности России. По этому транспортному коридору, который пройдет через Сюникскую область Армении, пойдут транзитом через Турцию, и минуя Россию, огромные товарные потоки из Средней Азии, Афганистана в Европу и на Ближний Восток. По сравнению с этими потоками, отметил эксперт, «Панамский канал бледнеет».
В той же Армении, отметил он, колоссальные месторождения молибдена (7% мировых запасов), есть уран, золото, серебро. Средняя Азия также богата ресурсами, за контроль над которыми будет усиливаться борьба между Китаем, США и ЕС.
Что касается Зангезурского коридора, считает Багдасаров, то «только идиоты могут поверить», что контроль за потоком грузов по нему будет у Армении. Все будет решать посол США в Армении. Не случайно этот коридор уже получил неофициальное название «мост Трампа».
«Это будет отдано крупной американской компании. …Скорее всего, конечно, (это будет) частная военная компания (ЧВК)», — отметил Багдасаров.
Он напомнил, что в США, в отличие от РФ, есть закон о частных военных компаниях. «У нас, к сожалению, его нет до сих пор», — сказал он.
Американская ЧВК может подписывать контракты с Пентагоном, Госдепом США, ЦРУ. «Это уже резко усилит присутствие Соединённых Штатов в этом регионе, что представляет большую опасность как для Ирана, так и для Российской Федерации», — сказал Багдасаров.
По его словам, в этом проекте есть одно слабое место — наличие двух мощных флотов на Каспии — российской Каспийской флотилии и ВМС Ирана. Он напомнил, что недавно завершились совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Ирана на Каспии.
Что касается перспектив появления в регионе баз НАТО, то, по мнению Багдасарова, вопрос состоит не в том, появятся такие базы или нет, а в том — когда они появятся. Он считает, что Шушинская декларация, подписанная между Турцией и Азербайджаном, уже подразумевает тесное военное сотрудничество Баку и Анкары. «Предполагается, что вооружённые силы Азербайджана будут насыщаться советниками, инструкторами турецкими и что Азербайджан будет переходить на стандарты турецкой армии. А, извините, что такое стандарты турецкой армии? Это стандарты НАТО, и они сейчас везде там присутствуют», — сказал Багдасаров.
По его словам, появления турецкой военной базы в Азербайджане, в том числе на Каспии, так же, как американская военная база в Армении — это вопрос времени.
«Очень серьёзная… угроза национальной безопасности России», — заключил Багдасаров.
По его словам, сегодня в Армении пока остается российская 102-я военная база в Гюмри и авиабаза в Эребуни. Согласно открытым источникам, ее численность порядка 3−5 тысяч человек. В то же время на этом операционном направлении у той же Турции находится 3-я армия численностью 80 тыс. человек. Кроме того, вооружённые силы Азербайджана, по сути, переходят под контроль турецкой армии.
В случае крайней необходимости турецкая армия может легко развернуть еще несколько корпусов, которые «могут в одночасье оказаться непосредственно на сухопутной границе с Российской Федерацией на Северном Кавказе, на Северо-Кавказском направлении».
Багдасаров напомнил, что Турция обладает ракетами с дальностью 800 км, в зоне поражения которых находятся все наши военные базы на Чёрном море.
Все это, считает эксперт, говорит о том, что в этом регионе «будут происходить очень серьёзные события». «И мы к этому должны быть готовы», — заключил он.