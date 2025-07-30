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Трамп разрешит украинским беженцам оставаться в США до конца конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил о планах разрешить украинским гражданам, прибывшим в страну, оставаться на территории Соединенных Штатов до окончания боевых действий на Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах разрешить украинским гражданам, прибывшим в страну, оставаться на территории Соединенных Штатов до окончания боевых действий на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможном продлении пребывания украинцев, Трамп ответил утвердительно, отметив, что администрация активно работает с прибывающими гражданами Украины.

«К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится к возможной отставке ключевого министра.

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