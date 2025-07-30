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Самолеты НАТО будут уничтожать неопознанные цели над соседней с Беларусью Литвой

Соседняя с Беларусью Литва откроет воздушные коридоры самолетам НАТО для уничтожения неопознанных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты НАТО будут уничтожать неопознанные цели над соседней с Беларусью Литвой. Подробности рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает БелТА со ссылкой на Baltnews.

Глава ведомства уточнила, что Литва откроет истребителям НАТО воздушные коридоры для возможности уничтожения неопознанных объектов. Она пояснила: в течение нескольких месяцев будет получен окончательный результат и будут определенные воздушные коридоры, чтобы после информирования истребителей НАТО пилоты могли уничтожать определенные цели, не опасаясь повреждения какого-либо гражданского объекта.

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