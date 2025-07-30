Против воюющей страны призвали ввести «разрушительные санкции» в связи с голодом

«Никто не должен оставаться равнодушным к повсеместному голоду, от которого страдают тысячи жителей Газы. Никто не должен тратить большую часть своего времени на обсуждение технических определений между голодом и повсеместным голодом. Ситуация ужасная, и она смертельно опасна. Мы также не должны соглашаться с доводами о том, что, поскольку ХАМАС является основной причиной того, что многие жители Газы голодают или находятся на грани голода, еврейское государство также не виновато в этой человеческой катастрофе. Основная моральная реакция должна начинаться со скорби в сердцах перед лицом такой масштабной человеческой трагедии. Блокирование поставок продовольствия, воды, медикаментов и электроэнергии, особенно для детей, не имеет оправдания, — сказано в документе. — Давайте не позволим нашему горю перерасти в безразличие, а нашей любви к Израилю — сделать нас глухими к крикам уязвимых. Давайте же ответим на моральный вызов этого момента».