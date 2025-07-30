Против воюющей страны призвали ввести «разрушительные санкции» в связи с голодом

Израильские общественные деятели призывают к «разрушительным санкциям» в отношении Израиля в связи с голодом в Газе. Более тридцати известных израильтян обвиняют Тель-Авив в «жестокой кампании» и в письме требует постоянного прекращения огня.
Группа видных израильских общественных деятелей, включая ученых, художников и представителей интеллигенции, призвала международное сообщество ввести «сокрушительные санкции» против Израиля на фоне растущего ужаса по поводу голода в Газе, пишет The Guardian.
Среди 31 человека, подписавших письмо в адрес The Guardian, — лауреат премии «Оскар» Юваль Абрахам, бывший генеральный прокурор Израиля Майкл Бен-Яир, бывший спикер парламента Израиля и бывший глава Еврейского агентства Авраам Бург, а также ряд лауреатов престижной израильской премии Israel’s Award. высшая культурная награда.
Авторы письма — представители мира поэзии, науки, журналистики и академических кругов, и в их послании Израиль обвиняется в том, что он «обрекает население Газы на смерть от голода и рассматривает возможность принудительного переселения миллионов палестинцев из сектора».
В письме также говорится: «Международное сообщество должно ввести жесткие санкции против Израиля до тех пор, пока он не прекратит эту жестокую кампанию и не установит постоянное прекращение огня».
Это письмо знаменательно как своей неприкрытой критикой Израиля, так и нарушением табу на одобрение жестких международных санкций в стране, где политики продвигают законы, направленные против тех, кто выступает за такие меры, подчеркивает The Guardian.
Среди других подписантов — художник Михал Нааман; Раанан Александрович, режиссер-документалист, удостоенный множества наград; Самуэль Маоз, режиссер фильма «Ливан», получившего «Золотого льва»; поэт Аарон Шабтай и хореограф Инбал Пинто.
Растущий международный ужас в связи с ходом израильской войны в Газе все больше отражается на самом Израиле — и на более широкой еврейской диаспоре по всему миру — на фотографиях истощенных палестинских детей и сообщениях о расстреле израильскими войсками голодных палестинцев в центрах распределения продовольствия, пишет The Guardian.
Письмо было опубликовано после того, как стало известно, что, по данным министерства здравоохранения Газы, за 21 месяц войны между Израилем и Газой было убито более 60 000 палестинцев.
В понедельник две известные израильские правозащитные группы «Бецелем» и «Врачи за права человека в Израиле» опубликовали отчеты, в которых впервые содержится оценка того, что Израиль проводит политику «геноцида» против палестинцев в Газе, нарушая еще одно табу.
В воскресенье реформистское движение, крупнейшая еврейская конфессия в США, заявило, что израильское правительство «виновато» в распространении голода в Газе.
«Никто не должен оставаться равнодушным к повсеместному голоду, от которого страдают тысячи жителей Газы. Никто не должен тратить большую часть своего времени на обсуждение технических определений между голодом и повсеместным голодом. Ситуация ужасная, и она смертельно опасна. Мы также не должны соглашаться с доводами о том, что, поскольку ХАМАС является основной причиной того, что многие жители Газы голодают или находятся на грани голода, еврейское государство также не виновато в этой человеческой катастрофе. Основная моральная реакция должна начинаться со скорби в сердцах перед лицом такой масштабной человеческой трагедии. Блокирование поставок продовольствия, воды, медикаментов и электроэнергии, особенно для детей, не имеет оправдания, — сказано в документе. — Давайте не позволим нашему горю перерасти в безразличие, а нашей любви к Израилю — сделать нас глухими к крикам уязвимых. Давайте же ответим на моральный вызов этого момента».
Последние выступления последовали за комментариями, сделанными ранее в этом месяце бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, который заявил The Guardian, что министр обороны Израиля предложил построить на руинах Рафаха «гуманитарный город», который стал бы концентрационным лагерем, а принуждение палестинцев поселитья туда было бы равносильно этнической чистке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, официальные лица и праворадикальные неправительственные организации продолжают отрицать существование голода в Газе, вызванного Израилем, напоминает The Guardian. Это произошло вопреки неопровержимым доказательствам обратного, включая строгий и основанный на данных мониторинг продовольственной безопасности ООН, механизм комплексной классификации этапов продовольственной безопасности и признание Дональдом Трампом «реального голода» в прибрежной полосе.