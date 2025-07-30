Трамп раскрыл отношение супруги к Путину: что на самом деле думает первая леди США о президенте РФ

Не так давно президент США прокомментировал возможное влияние своей жены Мелании, на изменение его позиции по украинскому конфликту. По словам политика, первая леди остается нейтральной и, как и он сам, выступает за скорейшее завершение происходящего. Однако, подчеркнул глава Белого дома, женщины всегда оказывают влияние на мужчин, что бы они ни говорили.