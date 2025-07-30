Трамп раскрыл отношение супруги к Путину: что на самом деле думает первая леди США о президенте РФ

Действующий президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что его супруга Мелания Трамп положительно относится к российскому лидеру Владимиру Путину. Руководитель Белого дома также отметил, что и между ними сложились хорошие рабочие отношения.
«Он ей нравится, что есть, то есть. И я хорошо лажу с ним», — пояснил Трамп в беседе с журналистами. При этом он подчеркнул, что в прошлом у него были продуктивные переговоры с российским президентом.
Совсем недавно американский лидер заявлял о снижении заинтересованности в диалоге с Путиным, не уточняя конкретные темы и форматы возможных контактов. Однако Трамп выразил готовность развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией при условии мирного урегулирования украинского конфликта.
Вместе с тем Трамп воздержался от резких оценок в адрес заявлений Путина по ситуации на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что не хочет использовать слово «ложь». В то же время он признался, что остается недоволен результатами диалога с Москвой из-за отсутствия видимого прогресса в урегулировании конфликта.
Не так давно президент США прокомментировал возможное влияние своей жены Мелании, на изменение его позиции по украинскому конфликту. По словам политика, первая леди остается нейтральной и, как и он сам, выступает за скорейшее завершение происходящего. Однако, подчеркнул глава Белого дома, женщины всегда оказывают влияние на мужчин, что бы они ни говорили.
В Кремле прокомментировали высказывания президента США в адрес России и лидера РФ Владимира Путина, а также его позицию по урегулированию конфликта на Украине. Дмитрий Песков отметил, что многие уже привыкли к откровенной и жесткой риторике главы Америки, однако подчеркнул, что Трамп демонстрирует готовность «делать все возможное» для содействия мирному разрешению ситуации.
Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ выказался о личной встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом. Он обозначил, что она обязательно состоится в будущем. И, вполне вероятно, понадобится для фиксации итогов большой работы. Но последнюю понадобится сначала проделать. Россия, в свою очередь, к подобному готова.