«Пощечина жертвам»: воюющая страна получила удар ниже пояса от западного союзника

В течение 22 месяцев войны Израиль неоднократно ограничивал въезд грузовиков с гуманитарной помощью в Газу, а в начале войны и в период с марта по середину мая этого года полностью прекратил поставки на шесть недель, напоминает The Guardian. Объем поставок ниже уровня, необходимого для удовлетворения основных потребностей, и ВПП ООН заявляет, что только около половины помощи, которую она запросила для доставки в Газу, поступает на территорию после того, как Израиль ослабил ограничения в минувшие выходные.