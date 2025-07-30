«Пощечина жертвам»: воюющая страна получила удар ниже пояса от западного союзника

Великобритания признает государственность Палестины в сентябре, если Израиль не будет соблюдать режим прекращения огня. Кабинет министров согласился поддержать «дорожную карту» по Ближнему Востоку на экстренном заседании, созванном в связи с гуманитарным кризисом в Газе.
Лондон официально признает государство Палестина в сентябре этого года в результате «все более невыносимой» ситуации в Секторе Газа, если Израиль не будет соблюдать режим прекращения огня и не примет решение о создании двух государств на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.
Кабинет министров Кира Стармера согласовал дорожную карту для установления мира в регионе после того, как столкнулся с сильным внутренним давлением в связи с нарастающим гуманитарным кризисом на территории, и призывает последовать примеру Франции в признании палестинской государственности.
Британский премьер-министр отозвал свой кабинет с летних каникул, чтобы утвердить план после переговоров с Дональдом Трампом в Шотландии. Президент США сказал, что этот вопрос не поднимался, но он «не против», чтобы Великобритания заняла определенную позицию, даже если он сам этого не сделает.
Стармер сказал своим министрам, что из-за катастрофической ситуации на местах в Газе и уменьшающейся перспективы достижения урегулирования на основе сосуществования двух государств сейчас самое подходящее время, чтобы наконец начать действовать.
«В конечном счете, единственный способ положить конец этому гуманитарному кризису — это долгосрочное урегулирование», — сказал он журналистам. «Нашей целью остается безопасный Израиль рядом с жизнеспособным и суверенным палестинским государством, но сейчас эта цель находится под давлением, как никогда ранее».
Кир Стармер добавил: «Я всегда говорил, что мы признаем палестинское государство в качестве вклада в надлежащий мирный процесс в момент максимального воздействия на решение о создании двух государств. Сейчас, когда это решение находится под угрозой, настало время действовать».
Эксперты, поддерживаемые ООН, заявили, что в Газе разыгрывается «наихудший сценарий массового голода», поскольку Всемирная продовольственная программа (ВПП) назвала кризис с голодом на этой территории худшим за последнее столетие, сравнив его с предыдущими случаями голода в Эфиопии и Биафре. Израиль отрицает, что его действия в Газе вызвали голод.
Это произошло, отмечает The Guardian, после того, как число погибших в результате израильских нападений во время войны, по данным министерства здравоохранения Газы, превысило 60 000 человек, почти половина из которых — женщины и дети.
В течение 22 месяцев войны Израиль неоднократно ограничивал въезд грузовиков с гуманитарной помощью в Газу, а в начале войны и в период с марта по середину мая этого года полностью прекратил поставки на шесть недель, напоминает The Guardian. Объем поставок ниже уровня, необходимого для удовлетворения основных потребностей, и ВПП ООН заявляет, что только около половины помощи, которую она запросила для доставки в Газу, поступает на территорию после того, как Израиль ослабил ограничения в минувшие выходные.
В качестве существенного изменения в подходе Великобритании Стармер заявил, что признание состоится до Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года, если Израиль не согласится на ряд условий, изложенных в мирном плане из восьми пунктов, разработанном под руководством Великобритании и поддержанном союзниками.
Израиль должен был предпринять «существенные шаги» для урегулирования ситуации в Газе, достижения прекращения огня, отказа от аннексии Западного берега, а также начать долгосрочный мирный процесс. Перед объявлением Стармер поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Министерство иностранных дел Израиля заявило Стармеру, что оно «отвергает» его заявление, которое, по его словам, является «наградой для ХАМАСА».
«Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутриполитическим давлением, является наградой для ХАМАСА и наносит ущерб усилиям по достижению прекращения огня в Газе и созданию рамок для освобождения заложников», — говорится в заявлении МИД еврейского государства.
Нетаньяху написал в соцсети, что Стармер вознаградил «чудовищный терроризм ХАМАСА».
«Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра», — добавил он.
Правительство Великобритании также повторило свои существующие требования к ХАМАСУ, который, по его словам, должен немедленно освободить всех заложников, разоружиться, подписать соглашение о прекращении огня и признать, что это не будет играть никакой роли в управлении Газой.
«В сентябре мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги, но ни у кого не должно быть права вето на наше решение», — добавил премьер-министр.
Однако внутри страны либерал-демократы и «зеленые» выступили против того, чтобы правительство использовало перспективу государственности в качестве «разменной монеты». И те, и другие утверждали, что Великобритания должна немедленно признать Палестину.
Британская «дорожная карта» разработана в соответствии с соглашением о работе по достижению «прочного мира» в регионе, достигнутым на выходных с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Во вторник вечером Стармер провел телефонные переговоры с союзниками, пишет The Guardian.
После их переговоров в Шотландии в понедельник Трамп устранил ключевое препятствие на пути признания Великобританией палестинского государства, дав понять, что США — один из самых сильных сторонников Израиля — не будут возражать против такого шага. Он также выразил обеспокоенность в связи с фотографиями голодающих на этой территории детей.
Однако представитель Госдепартамента США во вторник вечером назвал высказывания Стармера «пощечиной жертвам 7 октября».
«Это дает надежду одной группировке, и это ХАМАС. Такое поведение вознаграждается», — сказала Тэмми Брюс, добавив: «Есть одна группировка, которая извлекает выгоду из изображений и реальности ужасов, и это ХАМАС. И поэтому есть причина, по которой они не сотрудничают и не останавливаются».
Даунинг-стрит настаивала на том, что официальное признание Палестины — это вопрос «когда, а не если», а лейбористское правительство столкнулось с призывами предпринять дальнейшие действия, поскольку общественное мнение Великобритании ожесточилось из-за ужасающих сцен на местах.
Согласно опросу Survation, 49% британцев выступают за признание более чем в соотношении три к одному, и только 13% — против. Это также свидетельствовало о том, что с перевесом почти в пять к одному люди хотели бы, чтобы правительство более критически относилось к действиям Израиля в Газе.
Стармер заявил журналистам, что гуманитарная ситуация, которая «ухудшалась с каждым днем», повлияла на выбор времени для принятия решения Великобританией, а также опасения по поводу того, что возможность создания двух государств уменьшается. В последние дни Великобритания совместно с Иорданией доставила по воздуху 20 тонн гуманитарной помощи.
«Мы уже довольно давно говорим, что нам нужно увеличить объем и скорость оказания помощи, и ситуация сейчас абсолютно катастрофическая, вот почему я принял это решение сегодня в отношении решения о создании двух государств и признании Палестины», — сказал он.
На прошлой неделе The Guardian сообщила, что на Стармера оказывалось давление со стороны кабинета министров, которые требовали от Великобритании немедленно признать Палестину как государство, присоединившись к почти 140 другим странам, поскольку во всем мире росло возмущение убийством Израилем голодающих мирных жителей в Газе.
Предполагается, что среди них были заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, министр внутренних дел Иветт Купер и министр здравоохранения Уэс Стритинг, в то время как более трети членов парламента от лейбористской партии подписали письмо в поддержку признания.
Объявляя об этом шаге в ООН, министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания надеется, что это сможет повлиять на ситуацию на местах в Газе в течение следующих восьми недель. Он добавил, что Великобритания, которая в 1917 году первой поддержала создание еврейского государства в Палестине, несет «особое бремя ответственности» за поддержку решения о создании двух государств.
«Отказ правительства Нетаньяху от решения о создании двух государств является неправильным; это неправильно с моральной точки зрения; и это неправильно стратегически. Это наносит ущерб интересам израильского народа, закрывая единственный путь к справедливому и прочному миру», — сказал он.