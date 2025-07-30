В Крыму предложили США продать России Аляску по рыночной цене

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил Соединенным Штатам Америки продать Аляску России по рыночной цене, чтобы на вырученные средства сократить свой государственный долг.
— Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками, — заявил Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее подполковник Сухопутных сил Соединенных Штатов Америки Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать активность китайских подводных лодок. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подобное предложение «страшным преступлением». Что известно о Командорских островах и как туда попасть — разбиралась «Вечерняя Москва».
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов также предложил выкупить Аляску у США в ответ на предложение американского офицера о покупке Командорских островов у России.