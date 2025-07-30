Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму предложили США продать России Аляску по рыночной цене

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил Соединенным Штатам Америки продать Аляску России по рыночной цене, чтобы на вырученные средства сократить свой государственный долг.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил Соединенным Штатам Америки продать Аляску России по рыночной цене, чтобы на вырученные средства сократить свой государственный долг.

— Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками, — заявил Константинов в беседе с РИА Новости.

Ранее подполковник Сухопутных сил Соединенных Штатов Америки Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать активность китайских подводных лодок. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подобное предложение «страшным преступлением». Что известно о Командорских островах и как туда попасть — разбиралась «Вечерняя Москва».

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов также предложил выкупить Аляску у США в ответ на предложение американского офицера о покупке Командорских островов у России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше