Таиланд сообщил о нарушении Камбоджей режима прекращения огня

Таиланд выразил протест Камбодже, обвинив ее в очередном «вопиющем нарушении» режима прекращения огня. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление МИД Таиланда.
В министерстве отметили, что камбоджийские силы минувшей ночью обстреляли таиландские позиции в провинции Сисакет. Для этого они использовали стрелковое оружие и гранаты. Столкновения на границе продолжались до утра.
«Это представляет собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
Напомним, Таиланд и Камбоджа при посредничестве Малайзии договорились о прекращении огня с полуночи 29 июля. Однако накануне стороны также обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. При этом Камбоджа ранее отрицала нарушение своими войсками режима прекращения огня.
Как уточняет издание, с 24 июля в результате вооруженных столкновений между Таиландом и Камбоджей с обеих сторон погибли уже 43 человека.
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