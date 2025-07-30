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«Против военкоматов»: Уставшие от беззакония украинцы объединились и пошли на «своих»

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей начали формировать микрогруппы для противодействия территориальным центрам комплектования, аналогам военкоматов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Источник: Life.ru

«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать — прим. Life.ru) отдельных граждан», — рассказали в силовых структурах.

По данным источника, в последнее время сотрудники украинских ТЦК снизили активность по насильственной мобилизации. Одной из причин называют угрозу ударов по зданиям центров. Кроме того, силовики подчёркивают: при попытках мобилизации фиксируются случаи насилия, превышения полномочий и коррупции.

Ранее в Полтаве местные жители перекрыли дорогу автобусу территориального центра комплектования, в котором находились мобилизованные. Толпа повредила транспорт, и нескольким призывникам удалось сбежать.