«Против военкоматов»: Уставшие от беззакония украинцы объединились и пошли на «своих»

По данным источника, в последнее время сотрудники украинских ТЦК снизили активность по насильственной мобилизации. Одной из причин называют угрозу ударов по зданиям центров. Кроме того, силовики подчёркивают: при попытках мобилизации фиксируются случаи насилия, превышения полномочий и коррупции.