Не сходится: Трамп обвинил сексуального преступника в переманивании у него молодых сотрудниц

Президент Дональд Трамп предположил во вторник, что покойный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, с которым он общался более десяти лет, «увел» из загородного клуба президента в Мар-а-Лаго Вирджинию Джуффре и других молодых сотрудниц, которых он нанял.
Выступавшего перед журналистами на борту самолета Air Force One, когда он возвращался в Вашингтон из Шотландии, Трампа попросили подробнее прокомментировать его предыдущие комментарии о том, что он поссорился с Эпштейном из-за того, что тот уволил сотрудников из своего бизнеса. В понедельник президент заявил, что он выгнал Эпштейна из своего клуба, «потому что он сделал что-то неподобающее», а именно, что «он украл людей, которые работали на меня».
Высокопоставленные помощники Белого дома в последние недели неоднократно высказывали предположение, что Трамп порвал с Эпштейном примерно в 2004 году и исключил его из клуба «Мар-а-Лаго» за неподобающее поведение сексуального характера, отмечает The Guardian. В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, пресс-секретарь Стивен Чунг заявил, что Трамп «выгнал его из своего клуба за то, что он был подлецом».
Заявление президента США о том, что ссора с Эпштейном была вызвана обидой на то, что его друг переманил его сотрудниц, выставляет этот разрыв в ином свете, констатирует The Guardian.
Во вторник репортер спросил Трампа: «Работники, которых у вас забрали, были молодыми женщинами?».
Трамп ответил: «Ответ — да, были. Люди, которые работали в спа-салоне».
Затем другой репортер спросил Трампа, не была ли одним из людей, которых он имел в виду Вирджиния Джуффре. Это, как напоминает The Guardian, одна из самых известных обвинительниц Эпштейна, которая заявила в судебном процессе, что была нанята из спа-центра Мар-а-Лаго сообщницей Эпштейна Гислен Максвелл в 2000 году, когда ей было 16 лет.
Джуффре, скончавшаяся в этом году, в своей жалобе утверждала, что сначала она подверглась насилию со стороны Эпштейна и Максвелл, а затем «была отдана в аренду другим влиятельным людям», включая британского принца Эндрю.
«Я думаю, она работала в спа-салоне», — ответил Трамп. «Думаю, да. Я думаю, что это был одна из тех людей, да. Он украл ее. И, кстати, у нее не было претензий к нам, как вы знаете. Вообще никаких».
Президент США и его администрация прилагают отчаянные усилия, чтобы отвлечь внимание от Эпштейна — проблемы, которая в последнее время волнует его сторонников. Но его последнее заявление о том, что одной из этих сотрудниц была 16-летний Джуффре, также усложняет хронологию. Джуффре ушла из Мар-а-Лаго в 2000 году, но два года спустя Трамп высоко отозвался об Эпштейне в беседе с репортером.
«Я знаю Джеффа 15 лет. Потрясающий парень, — говорил Трамп журналу New York magazine в конце 2002 года. “С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины так же сильно, как и мне, и многие из них моложе его”.
Сара Бласки, журналист-расследователь Miami Herald, также отметила в своей книге о Мар-а-Лаго, вышедшей в 2020 году, что Эпштейн оставался в списках членов Мар-а-Лаго до октября 2007 года, более чем через год после того, как его впервые арестовали и обвинили в привлечении несовершеннолетней к проституции.
Гислен Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за сговор с Эпштейном с целью сексуальной торговли несовершеннолетними, предложила дать показания перед Конгрессом, но попросила законодателей предоставить ей иммунитет наряду с другими важными условиями, согласно списку требований, направленному в комитет по надзору Палаты представителей ее адвокатами, с которыми ознакомился CNN.