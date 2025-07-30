Не сходится: Трамп обвинил сексуального преступника в переманивании у него молодых сотрудниц

Выступавшего перед журналистами на борту самолета Air Force One, когда он возвращался в Вашингтон из Шотландии, Трампа попросили подробнее прокомментировать его предыдущие комментарии о том, что он поссорился с Эпштейном из-за того, что тот уволил сотрудников из своего бизнеса. В понедельник президент заявил, что он выгнал Эпштейна из своего клуба, «потому что он сделал что-то неподобающее», а именно, что «он украл людей, которые работали на меня».