На Украине пожаловались на сбой в программах отслеживания воздушных целей

На Украине от мобильных огневых группах поступили жалобы на сбой в работе программ отслеживания воздушных целей, сообщил в ночь на среду среду в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
«Мне пишут из мобильных огневых групп о том, что произошел какой-то глобальный сбой работы программ слежения за воздушными целями. Не работает ВПН. Почти все группы слепые», — написал он.
По информации блогера, служебные программы украинских мобильных групп, отображающие высоту и дальность полета воздушных целей, работают только через VPN, который по неизвестной причине перестал функционировать.
«Вот все заглохло», — написал он.
Напомним, минувшей ночью в ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу, на фоне которой в Николаеве, Павлограде и Харькове прогремели взрывы.