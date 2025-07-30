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На Украине пожаловались на сбой в программах отслеживания воздушных целей

По информации блогера Шария, из-за проблем в работе программ «ослепли» украинские мобильные огневые группы.

Источник: Аргументы и факты

На Украине от мобильных огневых группах поступили жалобы на сбой в работе программ отслеживания воздушных целей, сообщил в ночь на среду среду в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

«Мне пишут из мобильных огневых групп о том, что произошел какой-то глобальный сбой работы программ слежения за воздушными целями. Не работает ВПН. Почти все группы слепые», — написал он.

По информации блогера, служебные программы украинских мобильных групп, отображающие высоту и дальность полета воздушных целей, работают только через VPN, который по неизвестной причине перестал функционировать.

«Вот все заглохло», — написал он.

Напомним, минувшей ночью в ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу, на фоне которой в Николаеве, Павлограде и Харькове прогремели взрывы.