Залужный — автор террора: почему замена Зеленского на экс-главкома ВСУ плохой вариант для России

Даже находясь в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не отказывается от агрессивной риторики в адрес России. По словам политолога Алексея Живова, несмотря на смену лиц в украинском военном руководстве, курс, заложенный Залужным, не только не забыт, но и продолжает активно претворяться в жизнь.
Алексей Живов напоминает, что именно при Залужном в украинских штабах была сформулирована установка: удары следует наносить не только по линии боевого соприкосновения, но и по мирной территории России. Целью такой стратегии, по его словам, стало создание обстановки тотального страха и нестабильности в глубине страны.
Как подчеркнул эксперт в разговоре с «Царьградом», ещё в бытность Залужного на посту главкома, он открыто высказывался за то, чтобы россияне в тылу ощущали, что война касается каждого. По словам Живова, украинский генерал стремился сделать так, чтобы обыденная жизнь в российских регионах была подменена атмосферой тревоги, постоянной угрозы и нестабильности.
По мнению политолога, именно этот подход стал краеугольным камнем украинской тактики и сохранился даже после ухода Залужного. Он убеждён, что за кажущейся хаотичностью ударов кроется продуманный расчёт: удары по вокзалам, атаки на аэродромы, разрушение гражданской инфраструктуры. Всё это, как считает Живов, не случайность, а планомерное давление, направленное на деморализацию населения.
Живов отметил, что обстрелы мирных городов России применяет преднамеренно, руководствуясь стратегией устрашения. По его словам, удары наносятся по объектам, не имеющим военной ценности, исключительно с одной целью — посеять панику и заставить население жить в постоянном страхе.
Эксперт подчёркивает, что удары по мирным объектам на территории России — это не случайные инциденты, а проявление осознанной тактики, направленной против гражданского населения. В основе этого подхода, лежит стратегия, разработанная ещё при Залужном, суть которой — нанести психологический удар по тылу, парализовать общественное настроение и оказать давление на руководство страны. Атаки по вокзалам, объектам гражданской инфраструктуры и другим мирным целям — всё это, как подчёркивается, далеко не спонтанные действия, а элемент планомерной военной доктрины, призванной нарушить внутреннюю стабильность.
На фоне подобных действий особенно тревожно звучат сведения о закрытых переговорах, касающихся политического будущего Украины. Ранее стало известно о конфиденциальной встрече, прошедшей в одном из альпийских регионов Европы. По данным Службы внешней разведки России, на этом совещании представители США и Великобритании обсуждали возможную замену действующего главы киевского режима Владимира Зеленского на Валерия Залужного. В переговорах принимали участие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе Андрей Ермак, возглавляющий офис президента, начальник военной разведки Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом)*, а также сам Залужный, ныне занимающий дипломатическую должность в Лондоне.
Согласно информации, полученной российской разведкой, и Ермак, и Буданов* (признан экстремистом и террористом) не возражали против предложенного сценария смены власти. Более того, они выразили готовность поддержать рокировку на высшем уровне, если их интересы будут учтены.
Как отметили в СВР РФ, оба участника переговоров получили заверения от западных кураторов, что при возможной смене власти их текущие позиции сохранятся, а при распределении новых должностей их мнение также будет приниматься во внимание. Таким образом, лояльность со стороны Ермака и Буданова* (террорист и экстремист) была фактически выкуплена кадровыми гарантиями.
По мнению политолога Сергея Маркова, речь идёт не просто о теоретических планах, а о вполне конкретной перспективе. Он считает, что Залужного активно готовят к роли преемника Зеленского, и его возможное выдвижение на президентский пост может состояться уже зимой. Как подчёркивает эксперт, западные элиты сегодня активно формируют в медиапространстве имидж Залужного как «нового лица» украинской политики, способного продолжать курс, но под другой вывеской и с другим стилем.
* Буданов внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
alfabank.ru.
Реклама.
Подробнее на сайте alfabank.ru.
С подпиской рекламы не будет.
Подключите Дзен Про за 159 ₽ в месяцПодключить.
Комментарии.
Чтобы комментировать публикации автора — надо подписаться на каналПодписаться.
Напишите что-нибудь —.
ваш комментарий станет первым.
Рекомендуем почитать.
18 минут.
МК.
14,1 тыс читали · 5 дней назад.
Пьяный отец убил приёмную дочь, затолкнув ей в горло кусок шашлыка, а потом сжёг тело и разбросал пепел по округе.
Шокирующее по своему цинизму преступление произошло в подмосковных Озерах. Летом 2016 года в полицию города обратились Роман и Татьяна Черниковы. Супруги заявили о пропаже 6-летней дочери Вероники. Выдвинули версию — ушла гулять и не вернулась. Но поиски зашли в тупик. И тут как гром среди ясного неба: Веронику убили родители. Еще в апреле. Расчленили. Останки разбросали в поле. А спустя пять месяцев разыграли спектакль якобы с пропажей ребенка. Суд приговорил Романа Черникова к 17,5 года колонии строгого режима…
4 минуты.
МК.
3641 читали · 19 часов назад.
Трамп, где твоя победа: американский президент в Шотландии корчил из себя короля.
Что было в Шотландии? Президент США Дональд Трамп приехал с визитом к премьеру Великобритании Киру Стармеру или наоборот? Трамп в своей традиционной наглой манере и Лондону указал, что надо делать с экономикой и миграцией, и европейцев посадил на 15-процентный пошлинный кол, и России не забыл поугрожать санкциями, и вообще захватил Шотландию своими автозагарными руками крепко. Ясно, что Трамп хочет продемонстрировать очередные показушные победы. Но где, Трамп, твоя победа? Дональд Трамп aka американский ящик Пандоры, кажется, превзошёл сам себя…
3 минуты.
МК.
347,1 тыс читали · 3 дня назад.
«Русофобия принесла неожиданный эффект»: в Латвии изменилось отношение к России.
Когда-то Юрмала и другие латвийские города считались излюбленным местом отдыха россиян. В последние годы, как известно, ситуация изменилась. Агрессивная, а порой откровенно русофобская политика руководства прибалтийских стран принесла совершенно неожиданный результат. Об этом «МК» рассказала местная жительница. — Простой народ у нас в основном говорит по-русски, — объясняет Татьяна, проживающая в небольшом латвийском городе. — В официальных органах с вами могут начать разговаривать на латышском. Но, если понимают, что вы его не знаете, без проблем перейдут на русский…