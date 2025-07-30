Эксперт подчёркивает, что удары по мирным объектам на территории России — это не случайные инциденты, а проявление осознанной тактики, направленной против гражданского населения. В основе этого подхода, лежит стратегия, разработанная ещё при Залужном, суть которой — нанести психологический удар по тылу, парализовать общественное настроение и оказать давление на руководство страны. Атаки по вокзалам, объектам гражданской инфраструктуры и другим мирным целям — всё это, как подчёркивается, далеко не спонтанные действия, а элемент планомерной военной доктрины, призванной нарушить внутреннюю стабильность.