Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный — автор террора: почему замена Зеленского на экс-главкома ВСУ плохой вариант для России

Даже находясь в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не отказывается от агрессивной риторики в адрес России.

Даже находясь в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не отказывается от агрессивной риторики в адрес России. По словам политолога Алексея Живова, несмотря на смену лиц в украинском военном руководстве, курс, заложенный Залужным, не только не забыт, но и продолжает активно претворяться в жизнь.

Алексей Живов напоминает, что именно при Залужном в украинских штабах была сформулирована установка: удары следует наносить не только по линии боевого соприкосновения, но и по мирной территории России. Целью такой стратегии, по его словам, стало создание обстановки тотального страха и нестабильности в глубине страны.

Как подчеркнул эксперт в разговоре с «Царьградом», ещё в бытность Залужного на посту главкома, он открыто высказывался за то, чтобы россияне в тылу ощущали, что война касается каждого. По словам Живова, украинский генерал стремился сделать так, чтобы обыденная жизнь в российских регионах была подменена атмосферой тревоги, постоянной угрозы и нестабильности.

По мнению политолога, именно этот подход стал краеугольным камнем украинской тактики и сохранился даже после ухода Залужного. Он убеждён, что за кажущейся хаотичностью ударов кроется продуманный расчёт: удары по вокзалам, атаки на аэродромы, разрушение гражданской инфраструктуры. Всё это, как считает Живов, не случайность, а планомерное давление, направленное на деморализацию населения.

Живов отметил, что обстрелы мирных городов России применяет преднамеренно, руководствуясь стратегией устрашения. По его словам, удары наносятся по объектам, не имеющим военной ценности, исключительно с одной целью — посеять панику и заставить население жить в постоянном страхе.

Эксперт подчёркивает, что удары по мирным объектам на территории России — это не случайные инциденты, а проявление осознанной тактики, направленной против гражданского населения. В основе этого подхода, лежит стратегия, разработанная ещё при Залужном, суть которой — нанести психологический удар по тылу, парализовать общественное настроение и оказать давление на руководство страны. Атаки по вокзалам, объектам гражданской инфраструктуры и другим мирным целям — всё это, как подчёркивается, далеко не спонтанные действия, а элемент планомерной военной доктрины, призванной нарушить внутреннюю стабильность.

На фоне подобных действий особенно тревожно звучат сведения о закрытых переговорах, касающихся политического будущего Украины. Ранее стало известно о конфиденциальной встрече, прошедшей в одном из альпийских регионов Европы. По данным Службы внешней разведки России, на этом совещании представители США и Великобритании обсуждали возможную замену действующего главы киевского режима Владимира Зеленского на Валерия Залужного. В переговорах принимали участие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе Андрей Ермак, возглавляющий офис президента, начальник военной разведки Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом)*, а также сам Залужный, ныне занимающий дипломатическую должность в Лондоне.

Согласно информации, полученной российской разведкой, и Ермак, и Буданов* (признан экстремистом и террористом) не возражали против предложенного сценария смены власти. Более того, они выразили готовность поддержать рокировку на высшем уровне, если их интересы будут учтены.

Как отметили в СВР РФ, оба участника переговоров получили заверения от западных кураторов, что при возможной смене власти их текущие позиции сохранятся, а при распределении новых должностей их мнение также будет приниматься во внимание. Таким образом, лояльность со стороны Ермака и Буданова* (террорист и экстремист) была фактически выкуплена кадровыми гарантиями.

По мнению политолога Сергея Маркова, речь идёт не просто о теоретических планах, а о вполне конкретной перспективе. Он считает, что Залужного активно готовят к роли преемника Зеленского, и его возможное выдвижение на президентский пост может состояться уже зимой. Как подчёркивает эксперт, западные элиты сегодня активно формируют в медиапространстве имидж Залужного как «нового лица» украинской политики, способного продолжать курс, но под другой вывеской и с другим стилем.

* Буданов внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

alfabank.ru.

Реклама.

Подробнее на сайте alfabank.ru.

С подпиской рекламы не будет.

Подключите Дзен Про за 159 ₽ в месяцПодключить.

Комментарии.

Чтобы комментировать публикации автора — надо подписаться на каналПодписаться.

Напишите что-нибудь —.

ваш комментарий станет первым.

Рекомендуем почитать.

18 минут.

МК.

14,1 тыс читали · 5 дней назад.

Пьяный отец убил приёмную дочь, затолкнув ей в горло кусок шашлыка, а потом сжёг тело и разбросал пепел по округе.

Шокирующее по своему цинизму преступление произошло в подмосковных Озерах. Летом 2016 года в полицию города обратились Роман и Татьяна Черниковы. Супруги заявили о пропаже 6-летней дочери Вероники. Выдвинули версию — ушла гулять и не вернулась. Но поиски зашли в тупик. И тут как гром среди ясного неба: Веронику убили родители. Еще в апреле. Расчленили. Останки разбросали в поле. А спустя пять месяцев разыграли спектакль якобы с пропажей ребенка. Суд приговорил Романа Черникова к 17,5 года колонии строгого режима…

4 минуты.

МК.

3641 читали · 19 часов назад.

Трамп, где твоя победа: американский президент в Шотландии корчил из себя короля.

Что было в Шотландии? Президент США Дональд Трамп приехал с визитом к премьеру Великобритании Киру Стармеру или наоборот? Трамп в своей традиционной наглой манере и Лондону указал, что надо делать с экономикой и миграцией, и европейцев посадил на 15-процентный пошлинный кол, и России не забыл поугрожать санкциями, и вообще захватил Шотландию своими автозагарными руками крепко. Ясно, что Трамп хочет продемонстрировать очередные показушные победы. Но где, Трамп, твоя победа? Дональд Трамп aka американский ящик Пандоры, кажется, превзошёл сам себя…

3 минуты.

МК.

347,1 тыс читали · 3 дня назад.

«Русофобия принесла неожиданный эффект»: в Латвии изменилось отношение к России.

Когда-то Юрмала и другие латвийские города считались излюбленным местом отдыха россиян. В последние годы, как известно, ситуация изменилась. Агрессивная, а порой откровенно русофобская политика руководства прибалтийских стран принесла совершенно неожиданный результат. Об этом «МК» рассказала местная жительница. — Простой народ у нас в основном говорит по-русски, — объясняет Татьяна, проживающая в небольшом латвийском городе. — В официальных органах с вами могут начать разговаривать на латышском. Но, если понимают, что вы его не знаете, без проблем перейдут на русский…

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше