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Лариса Егорова представила документы для регистрации на выборах главы Приангарья

Кандидат выдвинута партией «Справедливая Россия — За правду».

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Источник: Избирком Иркутской области

В Избирательную комиссию Иркутской области представила документы на регистрацию кандидат на выборах губернатора Иркутской области Лариса Егорова. Она выдвинута партией «Справедливая Россия — За правду». Лариса Егорова в том числе подала листы поддержки с подписями 250 муниципальных депутатов и глав, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избиркома региона.

Добавим, что сегодня, 30 июля, последний день приема документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области. Подать документы можно до 18.00.

Напомним, что ранее документы для регистрации на выборы губернатора Иркутской области представили глава Приангарья Игорь Кобзев («Единая Россия»), Виктор Галицков (ЛДПР). Выборы пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября.

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