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Стала известна главная тема переговоров глав «Роскосмоса» и НАСА: что обсудят Баканов и Даффи

Баканов и Даффи обсудят поэтапный вывод МКС с орбиты.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности руководителя НАСА Шоном Даффи, запланированные на 31 июля, будут посвящены в основном вопросам вывода из эксплуатации Международной космической станции. Об этом РИА Новости сообщил представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф.

По словам Сиселофа, стороны обсудят продление срока работы МКС до 2030 года и последующий процесс её вывода из эксплуатации. «Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений. Я полагаю, что это будет основной темой», — отметил представитель американского космического агентства.

Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», в ходе визита в США Баканов также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, куда входит российский космонавт Олег Платонов.

Ранее Баканов сообщил, что обсуждал с гендиректором SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в том числе на Луне и Марсе. Для успешного полета на Марс необходимо поймать подходящее астрономическое окно и разработать технологии, обеспечивающие бесперебойную работу инфраструктуры на планете.

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