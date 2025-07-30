Стала известна главная тема переговоров глав «Роскосмоса» и НАСА: что обсудят Баканов и Даффи

Переговоры между главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности руководителя НАСА Шоном Даффи, запланированные на 31 июля, будут посвящены в основном вопросам вывода из эксплуатации Международной космической станции. Об этом РИА Новости сообщил представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф.
По словам Сиселофа, стороны обсудят продление срока работы МКС до 2030 года и последующий процесс её вывода из эксплуатации. «Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений. Я полагаю, что это будет основной темой», — отметил представитель американского космического агентства.
Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», в ходе визита в США Баканов также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, куда входит российский космонавт Олег Платонов.
Ранее Баканов сообщил, что обсуждал с гендиректором SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в том числе на Луне и Марсе. Для успешного полета на Марс необходимо поймать подходящее астрономическое окно и разработать технологии, обеспечивающие бесперебойную работу инфраструктуры на планете.