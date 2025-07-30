Стала известна главная тема переговоров глав «Роскосмоса» и НАСА: что обсудят Баканов и Даффи

По словам Сиселофа, стороны обсудят продление срока работы МКС до 2030 года и последующий процесс её вывода из эксплуатации. «Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений. Я полагаю, что это будет основной темой», — отметил представитель американского космического агентства.