Америка кинула: президенту недружественного России острова не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Демократы из комитета Палаты представителей по иностранным делам обвинили Трампа в том, что он пошел на уступки Пекину. Раджа Кришнамурти, который является ведущим демократом в комитете Палаты представителей по Китаю, назвал это «еще одним примером того, как администрация Трампа уступает Китаю в надежде на заключение торговой сделки». «Президенты обеих партий в прошлом разрешали тайваньским чиновникам транзит через территорию США, и сейчас ситуация не должна отличаться» — сказал он в своем заявлении.