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Америка кинула: президенту недружественного России острова не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Президент Тайваня отменил поездку в Латинскую Америку на фоне сообщений о том, что США выступили против остановки в Нью-Йорке.

Президент Тайваня отменил поездку в Латинскую Америку на фоне сообщений о том, что США выступили против остановки в Нью-Йорке. Тайваньские власти настаивают на том, что визит Лая Циндэ якобы был отложен из-за внутренних проблем, включая стихийные бедствия и переговоры о тарифах.

Президент Тайваня Лай Циндэ отложит ожидаемую поездку к немногим оставшимся союзникам своей страны в Латинской Америке на фоне противоречивых сообщений о причине переноса.

Ожидалось, что в следующем месяце Лай посетит Америку, поскольку его правительство стремится заручиться поддержкой в регионе, где многие страны разорвали дипломатические отношения в пользу отношений с Китаем, который претендует на Тайвань как на свою территорию, напоминает The Guardian.

На фоне сообщений о том, что администрация Трампа выступила против предложенной президентом остановки в Нью-Йорке, тайваньское правительство заявило, что у Лая нет планов поездок за границу из-за внутренних проблем, включая стихийные бедствия и переговоры о тарифах с Соединенными Штатами.

Однако один человек, знакомый с ходом переговоров, сообщил Associated Press, что США «попросили Тайбэй изменить порядок транзита, а не ехать через Нью-Йорк». Financial Times сообщила, что США отказали Лаю в разрешении остановиться в Нью-Йорке после того, как Китай выдвинул Вашингтону возражения по поводу визита.

Соединенные Штаты традиционно содействовали транзитным перевозкам тайваньских лидеров, но поездка Лая не может не привести в ярость Пекин в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается договориться о торговой сделке с Китаем. Пекин регулярно осуждает любые проявления поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона.

Отмена визита вызвала опасения экспертов по поводу того, что Белый дом создает плохой прецедент для американо-китайских отношений.

Однако представители посольства в Гватемале настаивали на том, что визит был отложен из-за «тайфуна, который вызвал множество стихийных бедствий» на Тайване. Источник, близкий к Reuters, сказал, что Лаю необходимо организовать меры реагирования своего правительства на экстремальные погодные условия на родине.

Тайвань все еще восстанавливается после тайфуна «Данас», который в этом месяце обрушился на его густонаселенное западное побережье с рекордными ветрами и нанес значительный ущерб электросетям и некоторым домам.

Отвечая на вопрос о задержке, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила на регулярном брифинге, что о планах поездок не сообщалось, поэтому вопрос носит «гипотетический характер».

«На данный момент у президента нет… планов поездок. В результате ничего отменено не было», — сказала она, повторив при этом, что транзитные рейсы высокопоставленных тайваньских чиновников в США «полностью соответствовали нашей давней политике и практике».

Эксперт Джейсон Су, бывший законодатель Тайваня, сказал, что Тайбэй всегда консультируется с Соединенными Штатами по вопросам транзита, и назвал «ненормальным» отказ Вашингтона согласиться с тем, что такие остановки разрешены в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем.

Он добавил, что если бы США предотвратили остановку Лая, администрация Трампа, по-видимому, «соблюдала бы красные линии Китая».

Демократы из комитета Палаты представителей по иностранным делам обвинили Трампа в том, что он пошел на уступки Пекину. Раджа Кришнамурти, который является ведущим демократом в комитете Палаты представителей по Китаю, назвал это «еще одним примером того, как администрация Трампа уступает Китаю в надежде на заключение торговой сделки». «Президенты обеих партий в прошлом разрешали тайваньским чиновникам транзит через территорию США, и сейчас ситуация не должна отличаться» — сказал он в своем заявлении.

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