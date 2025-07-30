Слово за Трампом: США и Китаю не удалось договориться о прекращении торговой войны

США и Китай готовы продлить тарифное перемирие после того, как не смогли найти решения на переговорах. Трампу нужно будет одобрить паузу, говорят представители США после того, как переговоры завершатся, поскольку сторонам не удастся выйти из тупика в отношении торговых условий.