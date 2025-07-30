Слово за Трампом: США и Китаю не удалось договориться о прекращении торговой войны

США и Китай готовы продлить тарифное перемирие после того, как не смогли найти решения на переговорах. Трампу нужно будет одобрить паузу, говорят представители США после того, как переговоры завершатся, поскольку сторонам не удастся выйти из тупика в отношении торговых условий.
Переговорщики из США и Китая в принципе договорились отодвинуть крайний срок повышения тарифов, хотя представители Америки заявили, что для любого продления потребуется одобрение Дональда Трампа.
Как пишет The Guardian, официальные лица обеих сторон заявили после двухдневных переговоров в Стокгольме, что, хотя им не удалось найти решения по многим спорным вопросам, они согласились продлить паузу, которая должна была закончиться 12 августа.
Главный торговый переговорщик Пекина Ли Чэнган заявил, что продление перемирия, заключенного в середине мая, позволит продолжить переговоры, не уточнив, когда и на какой срок продлится последняя пауза.
Однако торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что за президентом Трампом останется «последнее слово» по любому продлению.
Министр финансов США Скотт Бессент присоединился к переговорам в столице Швеции, чтобы придать вес американской переговорной команде, но, похоже, не смог сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Скотт Бессент сказал, что он сообщил китайским чиновникам, что, учитывая вторичное тарифное законодательство США в отношении российской нефти, подпадающей под санкции, Китай может столкнуться с высокими тарифами, если Пекин продолжит закупки российской нефти.
Китай занял жесткую наступательную позицию в ответ на угрозу Трампа ввести пограничные налоги, введя собственные тарифы на американские товары и заблокировав продажу жизненно важных редкоземельных металлов и компонентов, используемых американскими производителями оборонной и высокотехнологичной продукции, пишет The Guardian.
Трамп намерен с пятницы ввести дополнительные тарифы для Мексики и Канады, запретив заключать сделки в последнюю минуту. Вьетнам, Камбоджа и ряд других стран Юго-Восточной Азии также выступают за продление переговоров, чтобы предотвратить повышение тарифов со стороны США.
Переговоры между представителями Белого дома и торговыми партнерами, которым угрожают высокие тарифы, часто оказывались затяжными, подчеркивает The Guardian. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович потратил более 100 часов на переговоры, прежде чем США согласились снизить запланированный 30-процентный тариф на экспорт из ЕС в США до 15% в рамках сделки, объявленной в воскресенье.
Паскаль Лами, бывший генеральный директор Всемирной торговой организации, отмечает, что многие из торговых соглашений, о которых объявил Белый дом, не содержат четких деталей и требуют дальнейших переговоров, что приводит к дальнейшей неопределенности.
Он сказал, что сделка, заключенная между США и ЕС, была «подготовлена не наполовину, а, возможно, только на две трети, и еще многое предстоит обсудить и согласовать».
Подчеркивая важность ставок, Международный валютный фонд во вторник повысил свой прогноз глобального экономического роста до 3% с апрельской оценки в 2,8% после снижения самых серьезных торговых угроз Трампа. Однако МВФ отметил потенциальное повышение тарифных ставок как большой риск.