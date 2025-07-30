Politico: страны ЕС запросили кредиты с целью закупать оружие для Киева

«Главные союзники Украины в Европе намерены запросить у Европейского Союза десятки миллиардов евро в виде кредитов для совместной закупки оружия для (Украины — ред.)…, а также для укрепления собственной обороноспособности. До крайнего срока подачи заявок на новый кредитный инструмент SAFE для закупки вооружений на сумму 150 миллиардов евро несколько стран ЕС сообщили, что они рассматривают возможность использования этих денег, чтобы помочь Украине», — говорится в сообщении.