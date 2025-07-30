Стало известно, из-за чего Вашингтон отменил визит министра обороны Тайваня

Со ссылкой на несколько источников издание сообщает, что Веллингтон Ку собирался посетить Штаты для военных переговоров с третьим чиновником в Пентагоне Элбриджем Колби. Однако Вашингтон отменил встречу в последний момент, так как «некоторые американские чиновники опасались», что разрешение на визит главы минобороны Тайваня подорвет торговые переговоры США и КНР, а также навредит усилиям Дональда Трампа по «организации саммита с Си Цзиньпином».