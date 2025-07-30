Стало известно, из-за чего Вашингтон отменил визит министра обороны Тайваня

Соединенные Штаты, как пишет газета Financial Times, в июне отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку в Вашингтон из-за нежелания портить отношения с Китаем.
Со ссылкой на несколько источников издание сообщает, что Веллингтон Ку собирался посетить Штаты для военных переговоров с третьим чиновником в Пентагоне Элбриджем Колби. Однако Вашингтон отменил встречу в последний момент, так как «некоторые американские чиновники опасались», что разрешение на визит главы минобороны Тайваня подорвет торговые переговоры США и КНР, а также навредит усилиям Дональда Трампа по «организации саммита с Си Цзиньпином».
Ранее Financial Times сообщала: администрация президента США не разрешила главе администрации Тайваня сделать транзитную остановку в Нью-Йорке после возражений из Пекина.
Сейчас же США и Тайвань обсуждают новые даты для встречи военных чиновников.